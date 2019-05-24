Кровавое нападение на экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко через год после совершения не раскрыто, а часть доказательств о предыдущих нападениях следствие потеряло.

Об этом пишет народный депутат Мустафа Найем в Twitter в пятницу.

"Сегодня год со дня нападения на одесского активиста Сергея Стерненко. В ходе расследования установлена потеря вещественных доказательств, которые СБУ и Нацполиция не могут найти уже более полугода", – написал нардеп.

Он показал ответ от СБУ за декабрь 2018 года, в которой указано, что Главное следственное управление СБУ расследует нападения на Стерненко с ноября 2018 года, полиция передала СБУ материалы производств и доказательства 1 ноября

"Часть предметов, признанных вещественными доказательствами, в Главное следственное управление СБУ передана не была", – выяснила спецслужба.

На то время в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области проводили служебное расследование для выяснения причин непередачи в Главное следственное управление Службы безопасности части вещественных доказательств по делу Стерненко.

Правовую оценку отсутствия части доказательств должны были дать по результатам служебного расследования.

Отметим, что в письме СБУ говорится о производствах, открытых по фактам нападений на Стерненко 7 февраля 2018 года и 1 мая 2018 года, а не 24 мая (№12018161500000335 от 08.02.2018 и №12018161500000992 от 01.05.2018)..

Напомним:

24 мая 2018 года на Сергея Стерненко в третий раз напали в Одессе – и одного из нападавших он тогда зарезал.

Этому предшествовали нападение у его дома 7 февраля 2018 года и нападение 1 мая 2018 года с выстрелом из травматического оружия.

Ни одному из участников событий 24 мая прошлого года до сих пор не сообщили о подозрении, расследование продолжается.

Стерненко сначала заявлял, что нож принадлежал ему, а потом – что отобрал его у нападавших.

Стерненко также подозревают в нападении на начальника одесской полиции Дмитрия Головина во время протестов против застройки в Городском саду Одессы в ноябре 2017 года.

Сергей Стерненко в 2017 году срывал в Одессе гастроли исполнителей, которые, по его мнению, поддерживали российскую агрессию в Украине.

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