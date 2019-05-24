Нападения на одесского активиста Сергея Стерненко через год после их совершения не раскрыты, а часть доказательств следствие потеряло при передаче из полиции в Службу безопасности Украины.

Об этом пишет народный депутат Мустафа Найем в Twitter в пятницу.

"Сегодня год со дня нападения на одесского активиста Сергея Стерненко. В ходе расследования установлена потеря вещественных доказательств, которые СБУ и Нацполиция не могут найти уже более полугода", – написал нардеп.

Он показал ответ от СБУ за декабрь 2018 года, в которой указано, что Главное следственное управление СБУ расследует нападения на Стерненко с ноября 2018 года, полиция передала СБУ материалы производств и доказательства 1 ноября

"Часть предметов, признанных вещественными доказательствами, в Главное следственное управление СБУ передана не была", – выяснила спецслужба.

На то время в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области проводили служебное расследование для выяснения причин непередачи в Главное следственное управление Службы безопасности части вещественных доказательств по делу Стерненко.

Правовую оценку отсутствия части доказательств должны были дать по результатам служебного расследования.