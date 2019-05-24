Луценко: Силовики Херсону могли зливати інформацію організатору нападу на Гандзюк
П'ятниця, 24 травня 2019, 18:40
Генеральний прокурор Юрій Луценко каже, що херсонські правоохоронці могли допомогти втекти за кордон Олексію Левіну, підозрюваному в організації нападу на Катерину Гандзюк.
Про це Луценко розповів в інтерв’ю Liga.Net.
Він зазначив, що не виключає появу у справі Гандзюк нових підозрюваних.
"Ймовірно керівники місцевих правоохоронних органів зливали інформацію, що дозволило Левіну залишити Україну", – сказав очільник ГПУ.
За його словами, прокуратура розслідує цей епізод.
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Нагадаємо:
- Раніше захист родини Гандзюк та активісти наполягали, що саме Юрій Луценко розголошував таємницю слідства, розповідаючи про підозру для Левіна.
- Адвокат Євгенія Закревська говорила, що Луценко нібито шкодить слідству, розкриваючи деталі розслідування. Крім того, за скаргою юриста Масі Найєма суд зобов’язав Державне бюро розслідувань відкрити провадження відносно Луценка через розголошення даних розслідування.
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 2 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
- Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
- У квітні стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
- 4 грудня 2018 року правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк Олексію Левіну (Москалу), якого пов'язують з місцевою владою. Левіна оголосили в розшук, він переховується у Домінікані.
- 11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк.
- Однак пізніше прокуратура змінила Мангеру підозру на замовлення побиття.
- Активісти і журналісти вважають причетними до вбивства Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.