Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко: Силовики Херсону могли зливати інформацію організатору нападу на Гандзюк

П'ятниця, 24 травня 2019, 18:40

Генеральний прокурор Юрій Луценко каже, що херсонські правоохоронці могли допомогти втекти за кордон Олексію Левіну, підозрюваному в організації нападу на Катерину Гандзюк.

Про це Луценко розповів в інтерв’ю Liga.Net.

Він зазначив, що не виключає появу у справі Гандзюк нових підозрюваних.

"Ймовірно керівники місцевих правоохоронних органів зливали інформацію, що дозволило Левіну залишити Україну", – сказав очільник ГПУ.

За його словами, прокуратура розслідує цей епізод.

Читайте також: Нові прізвища у справі Гандзюк, та хто насправді відкрив таємницю слідства

Нагадаємо:

  • Раніше захист родини Гандзюк та активісти наполягали, що саме Юрій Луценко розголошував таємницю слідства, розповідаючи про підозру для Левіна.
  • Адвокат Євгенія Закревська говорила, що Луценко нібито шкодить слідству, розкриваючи деталі розслідування. Крім того, за скаргою юриста Масі Найєма суд зобов’язав Державне бюро розслідувань відкрити провадження відносно Луценка через розголошення даних розслідування.
  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 2 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • У квітні стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
  • 4 грудня 2018 року правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк Олексію Левіну (Москалу), якого пов'язують з місцевою владою. Левіна оголосили в розшук, він переховується у Домінікані.
  • 11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк.
  • Однак пізніше прокуратура змінила Мангеру підозру на замовлення побиття.
  • Активісти і журналісти вважають причетними до вбивства Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.

"Українська правда" в Threads

Теми: напад на ГандзюкЛуценкоХерсон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
напад на Гандзюк
Справа Каті Гандзюк. Феномен громадянського суспільства
Суд виніс вирок організаторам вбивства Гандзюк: Мангер і Левін отримали по 10 років
Суд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня
Останні новини
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджений дім, садок і згорілі машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
Усі новини...
Реклама: