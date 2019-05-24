Луценко: Силовики Херсону могли зливати інформацію організатору нападу на Гандзюк

Генеральний прокурор Юрій Луценко каже, що херсонські правоохоронці могли допомогти втекти за кордон Олексію Левіну, підозрюваному в організації нападу на Катерину Гандзюк.

Про це Луценко розповів в інтерв’ю Liga.Net.

Він зазначив, що не виключає появу у справі Гандзюк нових підозрюваних.

"Ймовірно керівники місцевих правоохоронних органів зливали інформацію, що дозволило Левіну залишити Україну", – сказав очільник ГПУ.

За його словами, прокуратура розслідує цей епізод.

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