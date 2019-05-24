Луценко: Силовики Херсона могли сливать информацию организатору нападения на Гандзюк
Пятница, 24 мая 2019, 18:40
Генеральный прокурор Юрий Луценко говорит, что херсонские правоохранители могли помочь сбежать за границу Алексею Левину, подозреваемому в организации нападения на Екатерину Гандзюк.
Об этом Луценко рассказал в интервью Liga.Net.
Он отметил, что не исключает появление в деле Гандзюк новых подозреваемых.
"Вероятно руководители местных правоохранительных органов сливали информацию, что позволило Левину покинуть Украину", – сказал глава ГПУ.
По его словам, прокуратура расследует этот эпизод.
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Напомним:
- Ранее защита семьи Гандзюк и активисты настаивали, что именно Юрий Луценко разглашал тайну следствия, рассказывая о подозрении для Левина.
- Адвокат Евгения Закревская говорила, что Луценко якобы вредит следствию, раскрывая детали расследования. Кроме того, по жалобе юриста Маси Найема суд обязал Государственное бюро расследований открыть производство в отношении Луценко за разглашения данных расследования.
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк кислотой. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а спустя 2 месяца скончалась в больнице после многочисленных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- В апреле стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
- 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
- Однако позже прокуратура изменила Мангеру подозрение на заказ избиения.
- Активисты и журналисты считают причастными к убийству – Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.