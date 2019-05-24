Луценко: Силовики Херсона могли сливать информацию организатору нападения на Гандзюк

Генеральный прокурор Юрий Луценко говорит, что херсонские правоохранители могли помочь сбежать за границу Алексею Левину, подозреваемому в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Об этом Луценко рассказал в интервью Liga.Net.

Он отметил, что не исключает появление в деле Гандзюк новых подозреваемых.

"Вероятно руководители местных правоохранительных органов сливали информацию, что позволило Левину покинуть Украину", – сказал глава ГПУ.

По его словам, прокуратура расследует этот эпизод.

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Напомним: