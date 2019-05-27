Труханов розповів, що він думає про "консультації" Коломойського
Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не проти вести переговори з олігархом Ігорем Коломойським.
Про це він заявив на прес-конференції, передає "Укрінформ".
"Коломойський - серйозний політик, бізнесмен з серйозними активами. Якщо він консультує сьогодні партію "Відродження", яка асоціюється з ним, то це його право... А я готовий вести переговори з усіма без винятку, аби Одеса просувалася вперед: з усіма, хто є конструктивним і хто зможе допомогти", - стверджує Труханов.
Водночас він не уточнив, які ще політичні структури, окрім партій "Довіряй ділам" і "Відродження", братимуть участь у формуванні політсили, яку він створює разом з мером Харкова Геннадієм Кернесом.
Також він не розповів, хто саме увійде до її складу, однак пообіцяв розповісти про це після об'єднавчого з'їзду, який заплановано на першу декаду червня.
Читайте також: Труханова заштормило. У яких справах НАБУ фігурує мер Одеси
Харківський глухий кут. Як Кернес посварив Порошенка і Райніна
Нагадаємо:
- Чергові вибори мали пройти 27 жовтня 2019 року.
- Під час інавгураційної промови у парламенті президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду.
- Згідно з Конституцією України позачергові вибори до Верховної Ради проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування указу про дострокове припинення повноважень парламенту.
- Мера Одеси Геннадія Труханова, кількох посадовців міськради та підприємців звинувачують у заволодінні 185 мільйонами гривень з місцевого бюджету через купівлю будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завищеною вартістю.
- 15 квітня повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура готує Труханову нове обвинувачення і проситиме суд зменшити суму збитків, нібито, щоб встигнути передати її до Антикорупційного суду.
- 24 квітня у САП повідомили, що підготували нове обвинувачення Труханову. Після цього прокурори 4 рази не з'являлись на призначені судові засідання.
- Кернеса та двох його охоронців звинувачують у викраденні та катуванні місцевих активістів Євромайдану.
- 10 серпня 2018 року Київський райсуд Полтави закрив справу Кернеса. Суддя розцінив неявку прокурорів на дебати як відмову від звинувачення.
- У прокуратурі наголосили, що не відмовлялись від обвинувачення і повідомляли в суд про лікарняні, на яких перебували прокурори. Їх карати за неявку не будуть.
- Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що до закриття справи проти міського голови Харкова Геннадія Кернеса причетні народні депутати.
- Наразі Апеляційний суд Полтавської області розглядає апеляцію на закриття справи.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua