Труханов розповів, що він думає про "консультації" Коломойського

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не проти вести переговори з олігархом Ігорем Коломойським.

Про це він заявив на прес-конференції, передає "Укрінформ".

"Коломойський - серйозний політик, бізнесмен з серйозними активами. Якщо він консультує сьогодні партію "Відродження", яка асоціюється з ним, то це його право... А я готовий вести переговори з усіма без винятку, аби Одеса просувалася вперед: з усіма, хто є конструктивним і хто зможе допомогти", - стверджує Труханов.

Водночас він не уточнив, які ще політичні структури, окрім партій "Довіряй ділам" і "Відродження", братимуть участь у формуванні політсили, яку він створює разом з мером Харкова Геннадієм Кернесом.

Також він не розповів, хто саме увійде до її складу, однак пообіцяв розповісти про це після об'єднавчого з'їзду, який заплановано на першу декаду червня.

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