Труханов рассказал, что он думает о "консультациях" Коломойского

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что не против вести переговоры с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает "Укринформ".



"Коломойский - серьезный политик, бизнесмен с серьезными активами. Если он консультирует сегодня партию "Видродження", которая ассоциируется с ним, то это его право ... А я готов вести переговоры со всеми без исключения, чтобы Одесса продвигалась вперед: со всеми, кто конструктивный и кто сможет помочь", - утверждает Труханов.



При этом он не уточнил, какие еще политические структуры, кроме партий "Доверяй делам" и "Видродження", кто будет участвовать в формировании политсилы, которую он создает вместе с мэром Харькова Геннадием Кернесом.



Также он не рассказал, кто именно войдет в ее состав, однако пообещал рассказать об этом после объединительного съезда, который запланирован на первую декаду июня.

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Напомним: