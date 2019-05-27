Труханов рассказал, что он думает о "консультациях" Коломойского
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что не против вести переговоры с олигархом Игорем Коломойским.
Об этом он заявил на пресс-конференции, передает "Укринформ".
"Коломойский - серьезный политик, бизнесмен с серьезными активами. Если он консультирует сегодня партию "Видродження", которая ассоциируется с ним, то это его право ... А я готов вести переговоры со всеми без исключения, чтобы Одесса продвигалась вперед: со всеми, кто конструктивный и кто сможет помочь", - утверждает Труханов.
При этом он не уточнил, какие еще политические структуры, кроме партий "Доверяй делам" и "Видродження", кто будет участвовать в формировании политсилы, которую он создает вместе с мэром Харькова Геннадием Кернесом.
Также он не рассказал, кто именно войдет в ее состав, однако пообещал рассказать об этом после объединительного съезда, который запланирован на первую декаду июня.
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Харьковский тупик. Как Кернес поссорил Порошенко и Райнина
Напомним:
- Городской глава Харькова Геннадий Кернес подтвердил, что поведет в парламент новую партию вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым, но намерен при этом остаться в кресле градоначальника.
- Очередные выборы должны были пройти 27 октября 2019 года.
- Во время инаугурационной речи в парламенте президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.
- Согласно Конституции Украины внеочередные выборы в Верховную Раду проводятся в период шестидесяти дней со дня опубликования указа о досрочном прекращении полномочий парламента.
- Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении 185 миллионами гривен из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
- 15 апреля сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовила Труханову новое обвинение и будет просить суд уменьшить сумму ущерба, якобы, чтобы успеть передать ее в Антикоррупционный суд.
- 24 апреля в САП сообщили, что подготовили новое обвинение Труханову. После этого прокуроры 4 раза не являлись на назначенные судебные заседания.
- Кернеса и двух его охранников обвиняют в похищении и истязании местных активистов Евромайдана.
- 10 августа 2018 года Киевский райсуд Полтавы закрыл дело Кернеса. Судья расценил неявку прокуроров на дебаты как отказ от обвинения.
- В прокуратуре отметили, что не отказывались от обвинения и сообщали суду о больничных, на которых находились прокуроры. Их наказывать за неявку не будут.
- Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что к закрытию дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса причастны народные депутаты.
- Сейчас Апелляционный суд Полтавской области рассматривает апелляциюна закрытие дела.