Труханов рассказал, что он думает о "консультациях" Коломойского

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Понедельник, 27 мая 2019, 22:10

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что не против вести переговоры с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает "Укринформ".

"Коломойский - серьезный политик, бизнесмен с серьезными активами. Если он консультирует сегодня партию "Видродження", которая ассоциируется с ним, то это его право ... А я готов вести переговоры со всеми без исключения, чтобы Одесса продвигалась вперед: со всеми, кто конструктивный и кто сможет помочь", - утверждает Труханов.
 
При этом он не уточнил, какие еще политические структуры, кроме партий "Доверяй делам" и "Видродження", кто будет участвовать в формировании политсилы, которую он создает вместе с мэром Харькова Геннадием Кернесом.

Также он не рассказал, кто именно войдет в ее состав, однако пообещал рассказать об этом после объединительного съезда, который запланирован на первую декаду июня.

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Харьковский тупик. Как Кернес поссорил Порошенко и Райнина

Напомним:

  • Городской глава Харькова Геннадий Кернес подтвердил, что поведет в парламент новую партию вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым, но намерен при этом остаться в кресле градоначальника.
  • Очередные выборы должны были пройти 27 октября 2019 года.
  • Во время инаугурационной речи в парламенте президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.
  • Согласно Конституции Украины внеочередные выборы в Верховную Раду проводятся в период шестидесяти дней со дня опубликования указа о досрочном прекращении полномочий парламента.
  • Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении 185 миллионами гривен из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
  • 15 апреля сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовила Труханову новое обвинение и будет просить суд уменьшить сумму ущерба, якобы, чтобы успеть передать ее в Антикоррупционный суд.
  • 24 апреля в САП сообщили, что подготовили новое обвинение Труханову. После этого прокуроры 4 раза не являлись на назначенные судебные заседания.
  • Кернеса и двух его охранников обвиняют в похищении и истязании местных активистов Евромайдана.
  • 10 августа 2018 года Киевский райсуд Полтавы закрыл дело Кернеса. Судья расценил неявку прокуроров на дебаты как отказ от обвинения.
  • В прокуратуре отметили, что не отказывались от обвинения и сообщали суду о больничных, на которых находились прокуроры. Их наказывать за неявку не будут.
  • Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что к закрытию дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса причастны народные депутаты.
  • Сейчас Апелляционный суд Полтавской области рассматривает апелляциюна закрытие дела.

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Темы: Труханов виборы Коломойский


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