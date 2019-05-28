Автор інавгурації Зеленського розповів про головну двійку в АП

Заступник голови Адміністрації президента Кирило Тимошенко заявив, що найближчими до президента є новопризначений керівник АП Андрій Богдан і його перший помічник Сергій Шефір.

Про він розповів в інтерв'ю НВ.

"Є топ-двійка. Богдан і Шефір рівнозначні. Це люди, яким президент довіряє проводити якісь зустрічі, це формування його графіка, але не в форматі асистента", - заявив Тимошенко.

Він також назвав Шефіра, першого заступника глави АП Сергія Трофимова та помічника президента Андрія Єрмака "топовими фігурами біля президента", які разом з ним "формують його зустрічі".

"Коли не може бути присутнім президент - в силу того, що накладається на іншу зустріч, - уповноважені зустрічатися з людьми Шефір, Єрмак і Богдан", - сказав він.

Тимошенко розповів, що давно знає Богдана і, не дивлячись на резонанс навколо його призначення, Зеленський довіряє лише йому.

"Ми фахівці в інформаційній політиці, але крім цього є реальне управління процесами. Ми розуміємо, що крім Богдана людини, якій довіряє президент, немає більше в команді", - сказав заступник глави АП.

"І Шефір. Це дві рівнозначні позиції в принципі. У будь-якому випадку, хтось повинен займатися процесами, а їх тут купа", - пояснив Тимошенко.

За його словами, у роботі в АП є багато "нюансів, які тут все кинули і поїхали".

"Тому був призначений Богдан. Ми розуміли, що буде скандал. Але ми вибрали шлях, що краще нехай буде скандал, ніж тут все завалиться. Плюс наша позиція, що він не порушує закон. Нехай подають до суду, і суд вирішить", - заявив він.

Тимошенко також розповів, що команда президента щодня проводить наради, які тепер стосуються "не креативу про рекламу, а реального управління країною і проблем, які є".

Крім того заступник Богдана розповів, що він був відповідальним за проведення інавгурації президента 20 травня.

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