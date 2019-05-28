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Автор инаугурации Зеленского рассказал о главной двойке в АП

Вторник, 28 мая 2019, 13:03
Автор инаугурации Зеленского рассказал о главной двойке в АП
фото: пресс-служба АП

Заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко заявил, что самыми приближенными к президенту являются новоназначенный руководитель АП Андрей Богдан и первый помощник Сергей Шефир.

Об этом он рассказал в интервью НВ.

"Есть топ-двойка. Богдан и Шефир равнозначны. Это люди, которым президент доверят проводить какие-то встречи, это формирование его графика, но не в формате ассистента", - заявил Тимошенко.

Он также назвал Шефира, первого заместителя главы АП Сергея Трофимова и помощника президента Андрея Ермака "топовыми фигурами у президента", которые вместе с ним "формируют его встречи".

"Когда не может присутствовать президент — в силу того, что накладывается на другую встречу, — уполномочены встречаться с людьми Шефир, Ермак и Богдан", - сказал он.

Тимошенко рассказал, что давно знает Богдана и, несмотря на резонанс вокруг его назначения, Зеленский доверяет только ему.

"Мы специалисты в информационной политике, но помимо этого есть реальное управление процессами. Мы понимаем, что кроме Богдана человека, которому доверяет президент, нет больше в команде", - сказал заместитель главы АП.

"И Шефир. Это две равнозначные позиции в принципе. В любом случае, кто-то должен заниматься процессами, а их здесь куча", - пояснил Тимошенко.

По его словам, в работе в АП есть много "нюансов, которые здесь все бросили и уехали".

"Поэтому был назначен Богдан. Мы понимали, что будет скандал. Но мы выбрали путь, что лучше пусть будет скандал, чем здесь все рухнет. Плюс наша позиция, что он не нарушает закон. Пусть подают в суд, и суд решит", - заявил он.

Тимошенко также рассказал, что команда президента ежедневно проводит совещания, которые теперь касаются "не креатива в рекламе, а реального управления страной и проблем, которые есть".

Кроме того, заместитель Богдана рассказал, что он был ответственным за проведение инаугурации президента 20 мая.

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Напомним: 

  • 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.
  • Журналисты и общестенные активисты утверждали, что Богдан не может в течение 10 лет работать на госслужбе до октября 2024 года. Он попадает под ограничения, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.
  • Заместитель главы Администрации президента Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что закон об очищении власти не распространяется на должности в АП.
  • Сам Богдан считает, что он "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.
  • В то же время, в Минюсте утверждают, что новый глава АП все же был люстрирован. Министерство попросило АП предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверки предназначенных руководителей ведомства, в том числе и Богдана.

Темы: ЗеленскийпрезидентБогданАдминистрация президента
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