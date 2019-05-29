Гройсман не збирає Кабмін, бо чекає на рішення Ради

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Середа, 29 травня 2019, 09:22

Традиційного засідання Кабінету міністрів 29 травня не буде.

Про це "Українській правді" повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

"Засідання уряду скликаються за рішенням прем’єр-міністра. Ви ж бачили його минулу заяву з цього приводу", – зазначив він у відповідь на запитання про причину.

А на питання, чи будуть засідання уряду до призначення нового прем'єра чи його в.о., Саєнко відповів: "Завтра питання розглядається в Верховній Раді. Будемо виходити з прийнятих нею рішень".

Раніше джерела УП в уряді повідомляли, що цього тижня Кабінет міністрів збиратися не буде.

Нагадаємо:

  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України, заявив про розпуск Верховної Ради і порадив урядовцям писати заяви про відставку.
  • Того ж дня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що подає у відставку.
  • Він просив Верховну Раду звільнити його з посади, хоча пояснював, що його Кабмін продовжить працювати до призначення нового уряду
  • Відповідно до закону про Кабінет міністрів, Верховна Рада розглядає відставку глави уряду  не пізніше ніж на 10 день після надходження заяви, а в разі її прийняття у відставку йде весь Кабмін.
  • Гройсман заявляв, що братиме участь у парламентських виборах. Його політичну силу мають презентувати цього тижня.

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Теми: Кабінет міністрів Гройсман


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