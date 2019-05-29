Гройсман не збирає Кабмін, бо чекає на рішення Ради
Середа, 29 травня 2019, 09:22
Традиційного засідання Кабінету міністрів 29 травня не буде.
Про це "Українській правді" повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.
"Засідання уряду скликаються за рішенням прем’єр-міністра. Ви ж бачили його минулу заяву з цього приводу", – зазначив він у відповідь на запитання про причину.
А на питання, чи будуть засідання уряду до призначення нового прем'єра чи його в.о., Саєнко відповів: "Завтра питання розглядається в Верховній Раді. Будемо виходити з прийнятих нею рішень".
Раніше джерела УП в уряді повідомляли, що цього тижня Кабінет міністрів збиратися не буде.
Нагадаємо:
- 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України, заявив про розпуск Верховної Ради і порадив урядовцям писати заяви про відставку.
- Того ж дня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що подає у відставку.
- Він просив Верховну Раду звільнити його з посади, хоча пояснював, що його Кабмін продовжить працювати до призначення нового уряду
- Відповідно до закону про Кабінет міністрів, Верховна Рада розглядає відставку глави уряду не пізніше ніж на 10 день після надходження заяви, а в разі її прийняття у відставку йде весь Кабмін.
- Гройсман заявляв, що братиме участь у парламентських виборах. Його політичну силу мають презентувати цього тижня.