Гройсман не збирає Кабмін, бо чекає на рішення Ради
Традиційного засідання Кабінету міністрів 29 травня не буде.
Про це "Українській правді" повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.
"Засідання уряду скликаються за рішенням прем’єр-міністра. Ви ж бачили його минулу заяву з цього приводу", – зазначив він у відповідь на запитання про причину.
А на питання, чи будуть засідання уряду до призначення нового прем'єра чи його в.о., Саєнко відповів: "Завтра питання розглядається в Верховній Раді. Будемо виходити з прийнятих нею рішень".
Раніше джерела УП в уряді повідомляли, що цього тижня Кабінет міністрів збиратися не буде.
Нагадаємо:
- 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України, заявив про розпуск Верховної Ради і порадив урядовцям писати заяви про відставку.
- Того ж дня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що подає у відставку.
- Він просив Верховну Раду звільнити його з посади, хоча пояснював, що його Кабмін продовжить працювати до призначення нового уряду
- Відповідно до закону про Кабінет міністрів, Верховна Рада розглядає відставку глави уряду не пізніше ніж на 10 день після надходження заяви, а в разі її прийняття у відставку йде весь Кабмін.
- Гройсман заявляв, що братиме участь у парламентських виборах. Його політичну силу мають презентувати цього тижня.
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