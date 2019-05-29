Гройсман не збирає Кабмін, бо чекає на рішення Ради

Традиційного засідання Кабінету міністрів 29 травня не буде.

Про це "Українській правді" повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

"Засідання уряду скликаються за рішенням прем’єр-міністра. Ви ж бачили його минулу заяву з цього приводу", – зазначив він у відповідь на запитання про причину.

А на питання, чи будуть засідання уряду до призначення нового прем'єра чи його в.о., Саєнко відповів: "Завтра питання розглядається в Верховній Раді. Будемо виходити з прийнятих нею рішень".

Раніше джерела УП в уряді повідомляли, що цього тижня Кабінет міністрів збиратися не буде.

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