Традиционного заседания Кабинета министров 29 мая не будет.

Об этом "Украинской правде" сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко.

"Заседание правительства созывается по решению премьер-министра. Вы же видели его прошлое заявление по этому поводу", – отметил он в ответ на вопрос о причине.

А на вопрос, будут ли заседания правительства до назначения нового премьера или его и.о., Саенко ответил: "Завтра вопрос рассматривается в Верховной Раде. Будем исходить из принятых ею решений".