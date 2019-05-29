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Гройсман не собирает Кабмин, так как ждет решения Рады

Среда, 29 мая 2019, 09:22

Традиционного заседания Кабинета министров 29 мая не будет.

Об этом "Украинской правде" сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко.

"Заседание правительства созывается по решению премьер-министра. Вы же видели его прошлое заявление по этому поводу", – отметил он в ответ на вопрос о причине.

А на вопрос, будут ли заседания правительства до назначения нового премьера или его и.о., Саенко ответил: "Завтра вопрос рассматривается в Верховной Раде. Будем исходить из принятых ею решений".

Ранее источники УП в правительстве сообщали, что на этой неделе Кабинет министров собираться не будет.

Напомним

  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины, заявил о роспуске Верховной Рады и посоветовал чиновникам писать заявления об отставке.
  • В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку.
  • Он просил Верховную Раду освободить его от должности, хотя объяснял, что его Кабмин продолжит работать до назначения нового правительства
  • Согласно закону о Кабинете министров, Верховная Рада рассматривает отставку главы правительства не позднее, чем на 10 день после поступления заявления, а в случае ее принятия в отставку уходит весь Кабмин.
  • Гройсман заявлял, что будет участвовать в парламентских выборах. Его политическую силу должны презентовать на этой неделе.

Темы: Кабинет министровГройсман
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