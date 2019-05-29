Гройсман не собирает Кабмин, ждет решения Рады

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Среда, 29 мая 2019, 09:22

Традиционного заседания Кабинета министров 29 мая не будет.

Об этом "Украинской правде" сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко.

"Заседание правительства созывается по решению премьер-министра. Вы же видели его прошлое заявление по этому поводу", – отметил он в ответ на вопрос о причине.

А на вопрос, будут ли заседания правительства до назначения нового премьера или его и.о., Саенко ответил: "Завтра вопрос рассматривается в Верховной Раде. Будем исходить из принятых ею решений".

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