Гройсман не собирает Кабмин, так как ждет решения Рады
Среда, 29 мая 2019, 09:22
Традиционного заседания Кабинета министров 29 мая не будет.
Об этом "Украинской правде" сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко.
"Заседание правительства созывается по решению премьер-министра. Вы же видели его прошлое заявление по этому поводу", – отметил он в ответ на вопрос о причине.
А на вопрос, будут ли заседания правительства до назначения нового премьера или его и.о., Саенко ответил: "Завтра вопрос рассматривается в Верховной Раде. Будем исходить из принятых ею решений".
Ранее источники УП в правительстве сообщали, что на этой неделе Кабинет министров собираться не будет.
Напомним
- 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины, заявил о роспуске Верховной Рады и посоветовал чиновникам писать заявления об отставке.
- В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку.
- Он просил Верховную Раду освободить его от должности, хотя объяснял, что его Кабмин продолжит работать до назначения нового правительства
- Согласно закону о Кабинете министров, Верховная Рада рассматривает отставку главы правительства не позднее, чем на 10 день после поступления заявления, а в случае ее принятия в отставку уходит весь Кабмин.
- Гройсман заявлял, что будет участвовать в парламентских выборах. Его политическую силу должны презентовать на этой неделе.