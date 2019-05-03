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У новому році поліція відкрила 60 справ через злочини проти журналістів, а 50 – закрила

П'ятниця, 3 травня 2019, 19:04

За 4 місяці 2019 року Нацполіція розпочала 63 кримінальні провадження через злочини у сфері діяльності журналістів, а 52 справи правоохоронці закрили.

Про це 3 травня повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"За результатами розслідування до суду направлено 6 обвинувальних актів, у 52 кримінальних провадженнях прийнято рішення про закриття", - відзначили у відомстві.

Більшість проваджень стосувалися перешкоджання професійній діяльності.

Зокрема, серед відкритих у 2019 році проваджень:

  • за ст. 171 ККУ (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) зареєстровано 46 злочинів, 
  • за ст. 345-1 ККУ (погроза або насильство щодо журналіста) – 12,
  • за ст. 347-1 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) – 4,
  • за ст. 348-1 ККУ (посягання на життя журналіста) – 1.

"За результатами проведеного розслідування за вказаний період часу до суду направлено обвинувальні акти у 6 кримінальних провадженнях за 8 кримінальними правопорушеннями зазначеної категорії: за ст. 171– 4, за ст. 345-1– 2, за ст. 347-1– 2", - повідомили у МВС.

"Прийнято рішення про закриття у 52 кримінальних провадженнях, з яких за ст. 171 – 48, за ст. 345-1 – 4", - додали у міністерстві.

Відзначається, що рішення про закриття справ було погоджено з органами прокуратури.

У 2018 році Нацполіція почала досудове розслідування у 258 кримінальних провадженнях за злочинами проти журналістів, а 243 провадження закрили.

Найбільше правопорушень торік було зареєстровано у Києві (47), Закарпатській (30), Чернівецькій (25), Одеській (24), Дніпропетровській (14) областях. У Львівській – 12, Донецькій – 11, Рівненській  – 10, Вінницькій, Полтавській, Харківській – по 8, Запорізькій та Херсонській – по 7, Київській – 6, Луганській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях – по 5.

Торік до суду направили 26 проваджень за 33-ма правопорушеннями, з яких: за ст. 171  – 14,  ст. 345-1– 18, ст. 347-1 – 1 правопорушення.

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Українська правда

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Теми: МВСполіція
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