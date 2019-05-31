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Ляшко і Парубій: У Зеленського показали цензуровану стенограму

П'ятниця, 31 травня 2019, 11:43

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко та спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявляють, що Адміністрація президента оприлюднила цензуровану стенограму зустрічі президента Володимира Зеленського з головами фракцій.

Про це вони сказали на засіданні парламенту 31 травня.

"Учора Адміністрація президента нарешті оприлюднила стенограму зустрічі президента Зеленського з лідерами парламентських фракцій. Я уважно ознайомився з цією стенограмою і стверджую, що ця стенограма оприлюднена в цензурованому вигляді", - заявив Ляшко.

Він відзначив, що вирізали зокрема його розмову про те, що якщо "Зеленський порушуватиме закон, то його, як Піночета, доганятимуть усе життя".

"У цій стенограмі цього уривка немає. Я звертаюсь до президента Зеленського – ви розказували про прозорість. Якщо ви такий прихильник прозорості, то для чого запроваджуєте цензуру?", - сказав Ляшко і вимагав оприлюднити повне відео зустрічі з лідерами фракцій і повну стенограму.

"Бо я пам’ятаю, про що говорили, то у виступі голови парламенту теж вирізані деякі частини", - підсумував Ляшко.

Про те, що оприлюднена стенограма цензурована, заявив і Парубій.

"Хочу підтвердити, що справді у стенограмі є деякі перекручення тексту, вилучені деякі речення. Але навіть з тими змінами, кожен хто прочитав стенограму, може підтвердити чітко і відповідально, що ніякої домовленості про закриті списки на нараді не було досягнуто. Жодної. І те що було заявлено про домовленість з головами фракцій про відкриті списки – це відверта неправда", - заявив Парубій.

Він додав, що "дуже прикро, коли починається президентство з антиконституційних указів і з неправди".

"І це може прочитати будь-яка людина. Більшість фракцій виступали за відкриті списки і не давали підтвердження на ідею Богдана (Андрій Богдан, голова АП – ред.) про те, що необхідно зробити закриті списки", - сказав Парубій.  

Він також додав, що сама призначення Богдана усупереч закону про люстрацію "для всіх, хто від Майдану і до сьогодні боровся за зміни в країни, є просто ляпасом в обличчя".  

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання.
  • Згідно з указом, позачергові вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
  • Новообраний президент хотів переобрати нардепів за новими правилами: без мажоритарки, однак із закритими партійними списками, знизивши прохідний бар’єр до парламенту з 5% до 3%.
  • Водночас народні депутати не підтримали законодавчі ініціативи Зеленського з закритими списками.
  • Представник президента у Раді Руслан Стефанчук заявив, що Зеленський і лідери фракцій досягли компромісу, але потім депутати не дотрималися його.
  • Ці слова обурили спікера Андрія Парубія, який звинуватив Стефанчука у брехні, заперечивши компроміс щодо закритих партійних списків. Також Парубій вимагав від АП опублікувати стенограму зустрічі.
  • 30 травня Адміністарція президента опублікувала стенограму зустрічі Володимира Зеленського з лідерами фракцій та керівництвом Верховної Ради.
  • Ця стенограма показала, що депутати не давали прямої згоди на проведення виборів за закритими партійними списками. 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Адміністрація президентаЛяшко ОлегПарубій
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