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Ляшко и Парубий: У Зеленского показали цензурированную стенограмму

Пятница, 31 мая 2019, 11:43

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявляют, что Администрация президента обнародовала цензурированную стенограмму встречи президента Владимира Зеленского с председателями фракций.

Об этом они сказали на заседании парламента 31 мая.

"Вчера Администрация президента, наконец, обнародовала стенограмму встречи президента Зеленского с лидерами парламентских фракций. Я внимательно ознакомился с этой стенограммой и утверждаю, что эта стенограмма обнародована в цензурированном виде", - заявил Ляшко. 

Он отметил, что вырезали в частности его разговор о том, что если "Зеленский будет нарушать закон, то его, как Пиночета, будут догонять всю жизнь".

"В этой стенограмме этого отрывка нет. Я обращаюсь к президенту Зеленскому – вы рассказывали о прозрачности. Если вы такой сторонник прозрачности, то для чего вводите цензуру?", - сказал Ляшко и потребовал обнародовать полное видео встречи с лидерами фракций и полную стенограмму.

"Потому что я помню, о чем тогда говорили, то в выступлении председателя парламента тоже вырезаны некоторые части", - подытожил Ляшко.

О том, что обнародованная стенограмма цензурированная, заявил и Парубий.

"Хочу подтвердить, что действительно в стенограмме есть некоторые искажения текста, изъяты некоторые предложения. Но даже с теми изменениями, каждый, кто прочитал стенограмму, может подтвердить четко и ответственно, что никакой договоренности о закрытых списках на совещании не было достигнуто. Никакой. И то что было заявлено о договоренности с председателями фракций об открытых списках – это откровенная ложь", - заявил Парубий.

Он добавил, что "очень обидно, когда начинается президентство с антиконституционных указов и неправды".

"И это может прочитать любой человек. Большинство фракций выступали за открытые списки и не давали подтверждения на идею Богдана (Андрей Богдан, глава АП – ред.) о том, что необходимо сделать закрытые списки", - сказал Парубий.

Он также добавил, что само назначение Богдана вопреки закону о люстрации "для всех, кто от Майдана и до сегодня боролся за изменения в стране, является просто пощечиной в лицо".

Напомним:

  • 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
  • Новоизбранный президент хотел переизбрать нардепов по новым правилам: без мажоритарки, однако с закрытыми партийными списками, снизив проходной барьер в парламент с 5% до 3%.
  • В то же время народные депутаты не поддержали законодательные инициативы Зеленскогос закрытыми списками.
  • Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский и лидеры фракций достигли компромисса, но потом депутаты не соблюли его.
  • Эти слова возмутили спикера Андрея Парубия, который обвинил Стефанчук во лжи, отрицая компромисс по закрытых партийных списков. Также Парубий требовал от АП опубликовать стенограмму встречи.
  • 30 мая Администрация президента обнародовала стенограмму встречи Владимира Зеленского с лидерами фракций и руководством Верховной Рады.
  • Стенограмма показала, что депутаты не давали прямого согласия на проведение выборов по закрытым партийным спискам. 

Ирина Балачук, УП
Темы: Администрация президентаЛяшко ОлегПарубий
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