У США літак зі 143 людьми потрапив у річку, є постраждалі

21 людина постраждала внаслідок потрапляння у мілководну річку літака Boeing 737 поблизу міста Джексонвілл (штат Флорида, США).

Як пише Reuters, на борту літака перебувало 143 особи – 136 пасажирів і 7 членів екіпажу.

BREAKING: All passengers safe after Boeing 737 skids off runway into river in Jacksonville, Florida. pic.twitter.com/chQLSvhrXw