В США самолет со 143 людьми попал в реку, есть пострадавшие

21 человек пострадал в результате попадания в мелководную реку самолета Boeing 737 вблизи города Джексонвилл (штат Флорида, США).

Как пишет Reuters, на борту самолета находилось 143 человека - 136 пассажиров и 7 членов экипажа.

BREAKING: All passengers safe after Boeing 737 skids off runway into river in Jacksonville, Florida. pic.twitter.com/chQLSvhrXw — Breaking News Global (@BreakingNAlerts) 4 травня 2019 р.

Самолет вернулся с американской военно-морской базы в Гуантанамо (Куба), пытался приземлиться на военную базу во время грозы и выкатился со взлетно-посадочной полосы в реку.

Отмечается, что в результате происшествия нет погибших или серьезно раненых, все 21 пострадавший находятся в больнице в хорошем состоянии.