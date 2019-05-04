В США самолет со 143 людьми попал в реку, есть пострадавшие

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Суббота, 4 мая 2019, 09:56

21 человек пострадал в результате попадания в мелководную реку самолета Boeing 737 вблизи города Джексонвилл (штат Флорида, США).

Как пишет Reuters, на борту самолета находилось 143 человека - 136 пассажиров и 7 членов экипажа.

Самолет вернулся с американской военно-морской базы в Гуантанамо (Куба), пытался приземлиться на военную базу во время грозы и выкатился со взлетно-посадочной полосы в реку.

Отмечается, что в результате происшествия нет погибших или серьезно раненых, все 21 пострадавший находятся в больнице в хорошем состоянии.

Украинская правда

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Темы: США авиа
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