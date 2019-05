В США самолет со 143 людьми попал в реку, есть пострадавшие

21 человек пострадал в результате попадания в мелководную реку самолета Boeing 737 вблизи города Джексонвилл (штат Флорида, США).

Как пишет Reuters, на борту самолета находилось 143 человека - 136 пассажиров и 7 членов экипажа.

BREAKING: All passengers safe after Boeing 737 skids off runway into river in Jacksonville, Florida. pic.twitter.com/chQLSvhrXw