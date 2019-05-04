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В США самолет со 143 людьми попал в реку, есть пострадавшие

Суббота, 4 мая 2019, 09:56
В США самолет со 143 людьми попал в реку, есть пострадавшие

21 человек пострадал в результате попадания в мелководную реку самолета Boeing 737 вблизи города Джексонвилл (штат Флорида, США).

Как пишет Reuters, на борту самолета находилось 143 человека - 136 пассажиров и 7 членов экипажа.

Самолет вернулся с американской военно-морской базы в Гуантанамо (Куба), пытался приземлиться на военную базу во время грозы и выкатился со взлетно-посадочной полосы в реку Сент-Джонс.

Отмечается, что в результате происшествия нет погибших или серьезно раненых, все 21 пострадавший находятся в больнице в хорошем состоянии.

"Самолет не был погружен в воду. Все люди живы, пропавших нет", - сообщили в офисе шерифа в Twitter.

Мэр Джексонвилля, Ленни Карри, сообщил в Твиттере, что президент США Дональд Трамп позвонил ему и предложил помощь.

Пассажирка самолета, адвокат Шерил Борман, сообщила CNN, что отправление самолета задержали на 4 часа, и он совершил "действительно тяжелую посадку" в Джексонвилле среди грома и молний.

"Мы приземлились, самолет буквально ударился об землю и отскочил. Было ясно, что пилот не имеет полного контроля над самолетом", - сказала она, добавив, что это был "страшный" опыт.

"Мы были в воде, мы не могли сказать, где мы находились, была ли это река или океан", - добавила она.

По словам Борман, большинство пассажиров связаны с военными.

Самолет принадлежит чартерной авиакомпании Miami Air International, эксплуатирующей флот Boeing 737-800.

Представитель Boeing сообщил, что компания знает об инциденте и собирает информацию.

Украинская правда
Темы: СШАавиа
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