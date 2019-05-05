У Венесуелі розбився військовий вертоліт, екіпаж загинув
У Венесуелі недалеко від Каракаса розбився військовий вертоліт, в результаті загинули всі сім осіб, які були на борту.
Про це пише Reuters
У заяві міністерства оборони сказано, що вертоліт летів зі столиці Каракаса в західно-центральний штат Кохедес.
Президент Ніколас Мадуро був в цей день в Кохедесі на військових навчаннях, які, за його словами, демонстрували військову готовність Венесуели "до загрози, що становить США".
"Я глибоко шкодую про цей інцидент і висловлюю свої найщиріші співчуття їхнім родичам і друзям", - написав Мадуро пізніше в Twitter.
Нагадаємо:
- 2 травня лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що за останні 2 дні під час протестів загинули 2 людей.
- Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
- США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
- На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.
- 20 квітня Гуайдо анонсував фінальний етап операції з усунення Мадуро від влади на 1 травня.
- 30 квітня ситуація в Венесуелі загострилася: лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів.
- Держсекретар США Майк Помпео заявив, що відповідальність за те, що відбувається у Венесуелі, лежить також на Росії і Кубі.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"