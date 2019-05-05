На кордоні з країнами ЄС у Закарпатті величезні черги – ЗМІ

Другий день поспіль на всіх основних пунктах пропуску на кордоні з ЄС у межах Закарпаття спостерігаються аномальні черги.

Про це пише Mukachevo.net.

Зокрема, на КПП "Ужгород – Вишнє Нємецьке", що на кордоні зі Словаччиною, черга протягом неділі розтягнулася на кілька кілометрів вздовж окружної Ужгорода.

Черга на КПП "Ужгород" на кордоні з Словаччиною, неділя mukachevo.net

На КПП "Тиса – Захонь", що на кордоні з Угорщиною, черга складає близько 300 автомобілів.

На КПП "Лужанка – Берегшурань", що на українсько-угорському кордоні неподалік Берегова, черга розтягнулася від кордону до в’їзду в місто, тобто на все прикордонне село Астей.

Черга на КПП "Лужанка" на кордоні з Угорщиною, неділя mukachevo.net

Видання повідомляє, що на "Лужанку" приїхало чимало водіїв, які планували перетнути кордон з Угорщиною через КПП "Косино", що працює лише до 20:00.

"Люди скаржаться, що їм доводиться стояти по 10 і навіть більше годин. У спілкуванні з журналістами Mukachevo.net перевізники, які їздять постійно через кордон, зауважують, що складна ситуація на пунктах пропуску останній тиждень, але те, що коїться цими вихідними, кажуть, – просто жах", - пише видання.

Водночас зазначається, що саме в ці дні закарпатські заробітчани повертаються після вихідних назад до ЄС.