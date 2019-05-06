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ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, без втрат

Понеділок, 6 травня 2019, 07:25

Минулої доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів. Втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 6 травня.

"Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 7 разів обстріляли позиції ОС: з 120 мм мінометів - біля міста Авдіївка; двічі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населених пунктів Талаківка і Павлопіль.

Двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Лебединське; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Богданівка.

З автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Пищевик.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 4 рази: з 120 мм мінометів - біля села Новозванівка.

З озброєння БМП та гранатометів різних систем - поблизу населеного пункту Новоолександрівка; двічі з протитанкових ракетних комплексів - біля населеного пункту Кримське.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 05 травня одного окупанта знищено, ще п'ятьох – поранено.

"Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.

Українська правда

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Теми: ООСбойові дії
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