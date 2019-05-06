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ООС: Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, без потерь

Понедельник, 6 мая 2019, 07:25

За прошедшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 6 мая.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 7 раз обстреляли позиции ОС: из 120 мм минометов - возле города Авдеевка; дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенных пунктов Талаковка и Павлополь.

Дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Лебединское; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Богдановка.

Из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Пищевик.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинскте позиции были обстреляны 4 раза: их 120 мм минометов - возле села Новозвановка.

Из вооружения БМП и гранатометов различных систем - возле населенного пункта Новоалександровка; дважды из противотанковых ракетных комплексов - возле населенного пункта Крымское.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 5 мая один оккупант уничтожен, еще пятеро - ранены.

"С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.

Украинская правда
Темы: ООСбоевые действия
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