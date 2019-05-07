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Туреччина відмовилася застосовувати обмежувальні заходи до металопродукції з України

Вівторок, 7 травня 2019, 19:00

Міністерство торгівлі Туреччини завершило захисне розслідування щодо української металопродукції без застосування обмежувальних заходів.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

"Рада з питань оцінки захисних заходів щодо імпорту одноголосно прийняла рішення завершити розслідування без застосування заходів у зв'язку з відсутністю зростання імпорту в абсолютних показниках та відносно внутрішнього виробництва, а також у зв'язку з відсутністю заподіяння чи загрози заподіяння серйозної шкоди місцевим виробникам внаслідок зростання імпорту", - зазначили в МЕРТ.

Документ набуває чинності з моменту оприлюднення повідомлення про нього, тобто 7 травня.

Туреччина розпочала захисне розслідування стосовно низки товарів металургійної галузі 26 квітня 2018 року, а з 17 жовтня минулого року терміном на 200 днів запровадила проміжні захисні заходи у вигляді тарифної квоти. У разі перевищення квоти мито встановлено на рівні 25%.

Україна за підсумками 2018 року експортувала до Туреччини металопродукції на $59 млн. В 2017 році, до початку розслідування, експорт зазначеної продукції становив $270 млн.

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Теми: ТуреччинаУкраїна
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