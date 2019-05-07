Туреччина відмовилася застосовувати обмежувальні заходи до металопродукції з України
Міністерство торгівлі Туреччини завершило захисне розслідування щодо української металопродукції без застосування обмежувальних заходів.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
"Рада з питань оцінки захисних заходів щодо імпорту одноголосно прийняла рішення завершити розслідування без застосування заходів у зв'язку з відсутністю зростання імпорту в абсолютних показниках та відносно внутрішнього виробництва, а також у зв'язку з відсутністю заподіяння чи загрози заподіяння серйозної шкоди місцевим виробникам внаслідок зростання імпорту", - зазначили в МЕРТ.
Документ набуває чинності з моменту оприлюднення повідомлення про нього, тобто 7 травня.
Туреччина розпочала захисне розслідування стосовно низки товарів металургійної галузі 26 квітня 2018 року, а з 17 жовтня минулого року терміном на 200 днів запровадила проміжні захисні заходи у вигляді тарифної квоти. У разі перевищення квоти мито встановлено на рівні 25%.
Україна за підсумками 2018 року експортувала до Туреччини металопродукції на $59 млн. В 2017 році, до початку розслідування, експорт зазначеної продукції становив $270 млн.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua