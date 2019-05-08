В Одесі підпалили квіти та таблички в пам’ять про загиблих 2 травня
У середу вночі біля Будинку профспілок в Одесі невстановлені особи підпалили квіти та таблички в пам’ять про загиблих під час подій 2 травня 2014 року.
Про це повідомляє приморський відділ поліції міста.
"Наразі працівниками поліції вживаються заходи по встановленню обставин події та осіб правопорушників", - кажуть правоохоронці.
Зараз вони вирішують питання щодо порушення з цього приводу кримінальної справи за статтею "Хуліганство".
Нагадаємо:
- 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень, більшість загинули під час пожежі у Будинку профспілок.
- Правоохоронні органи розпочали близько десятка кримінальних проваджень за різними фактами, найбільш резонансне - справа про події на Грецькій площі, де сталися перші сутички між проросійськими й проукраїнськими активістами.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua