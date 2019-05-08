В Одесі підпалили квіти та таблички в пам’ять про загиблих 2 травня

У середу вночі біля Будинку профспілок в Одесі невстановлені особи підпалили квіти та таблички в пам’ять про загиблих під час подій 2 травня 2014 року.

Про це повідомляє приморський відділ поліції міста.

"Наразі працівниками поліції вживаються заходи по встановленню обставин події та осіб правопорушників", - кажуть правоохоронці.

Зараз вони вирішують питання щодо порушення з цього приводу кримінальної справи за статтею "Хуліганство".

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