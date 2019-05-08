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У Держдепі оцінили реакцію Зеленського на паспортний указ Путіна

Середа, 8 травня 2019, 22:03
У Держдепі оцінили реакцію Зеленського на паспортний указ Путіна

Новообраний президент України Володимир Зеленський відреагував "дуже спокійно і з гумором" на рішення РФ видавати паспорти українцям на окупованих територіях Донбасу, і в США сподіваються, що це допоможе процесу врегулювання ситуації.

Про це російській службі BBC заявив cпецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, повідомляє "Європейська правда".

"Ми стурбовані і розглядаємо це (рішення Росії - Ред.) як провокацію, яка точно суперечить плану з реінтеграції цих територій назад в Україну, як сказано в Мінських угодах. Необхідно ж вести розмову про виконання цих угод. Я думаю, президент Зеленський добре дав це зрозуміти", - зазначив він.

"Очевидно, що жити бідно в Росії - не так вже й багато людей на Донбасі, хто саме так собі уявляє рай. І тому я не думаю, що варто очікувати масового переселення людей з України в Росію.

Зеленський відреагував дуже спокійно і з гумором. І я сподіваюся, що це остудить цю проблему, щоб ми могли повернутися до розмови про фактичну реалізацію угод, які вже діють і які вимагають виведення іноземних сил, роззброєння незаконних формувань і здійснення кроків як для припинення вогню - таких як відведення важкого озброєння, так і кроків в політичній сфері. І все це згодом призведе до відновлення міжнародно визнаного кордону", - пояснив Волкер.

Раніше Німеччина та Франція, США, а також Євросоюз засудили крок Росії.

Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.

Теми: ЗеленськийПутінСШАРосія
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