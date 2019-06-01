На окупований Донбас відвезли тонни гуманітарки для очистки води
Субота, 1 червня 2019, 09:59
Мешканцям Донецької області доправили хімічні реагенти для очистки води, сіль, медичне обладнання, хлорне вапно та активоване вугілля.
Про це 1 червня повідомили у прес-службі ДПСУ.
"22 вантажівки від посольства Швейцарії в Україні прослідували на виїзд до тимчасово окупованої території України через КПВВ "Новотроїцьке", - повідомили у Держприкордонслужбі.
За даними прикордонників, загальна вага гуманітарної допомоги - майже 400 тонн.
Українська правда