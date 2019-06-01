На окупований Донбас відвезли тонни гуманітарки для очистки води 

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Субота, 1 червня 2019, 09:59

Мешканцям Донецької області доправили хімічні реагенти для очистки води, сіль, медичне обладнання, хлорне вапно та активоване вугілля.

Про це 1 червня повідомили у прес-службі ДПСУ. 

"22 вантажівки від посольства Швейцарії в Україні прослідували на виїзд до тимчасово окупованої території України через КПВВ "Новотроїцьке", - повідомили у Держприкордонслужбі.  

За даними прикордонників, загальна вага гуманітарної допомоги - майже 400 тонн. 

Українська правда

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Теми: ОРДЛО гуманітарка вода екологія


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