На окупований Донбас відвезли тонни гуманітарки для очистки води 

Мешканцям Донецької області доправили хімічні реагенти для очистки води, сіль, медичне обладнання, хлорне вапно та активоване вугілля.

Про це 1 червня повідомили у прес-службі ДПСУ.

"22 вантажівки від посольства Швейцарії в Україні прослідували на виїзд до тимчасово окупованої території України через КПВВ "Новотроїцьке", - повідомили у Держприкордонслужбі.

За даними прикордонників, загальна вага гуманітарної допомоги - майже 400 тонн.