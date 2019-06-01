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У Києві влаштували марш за звільнення заручників Кремля

Субота, 1 червня 2019, 13:18

У Києві влаштували акцію на підтримку політичних в’язнів Кремля - українських громадян, яких незаконно утримують в російських тюрмах.

Акція відбувається в пару Шевченка, в ній беруть участь декілька сотень людей, пише Hromadske

Організатори акції планують відправитися маршем до Адміністрації президента, і там вручити свої вимоги щодо прискорення звільнення заручників Кремля.

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язніРосіяКиївмітинги
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