У Києві влаштували марш за звільнення заручників Кремля

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Субота, 1 червня 2019, 13:18

У Києві влаштували акцію на підтримку політичних в’язнів Кремля - українських громадян, яких незаконно утримують в російських тюрмах.

Акція відбувається в пару Шевченка, в ній беруть участь декілька сотень людей, пише Hromadske

Організатори акції планують відправитися маршем до Адміністрації президента, і там вручити свої вимоги щодо прискорення звільнення заручників Кремля.

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Теми: політв'язні Росія Київ мітинги


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