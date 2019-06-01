У Києві влаштували марш за звільнення заручників Кремля
У Києві влаштували акцію на підтримку політичних в’язнів Кремля - українських громадян, яких незаконно утримують в російських тюрмах.
Акція відбувається в пару Шевченка, в ній беруть участь декілька сотень людей, пише Hromadske.
Організатори акції планують відправитися маршем до Адміністрації президента, і там вручити свої вимоги щодо прискорення звільнення заручників Кремля.
Частина бранців Кремля продовжують говорити вголос та захищати свої права навіть у російських тюрмах. Частину повністю позбавили такої можливості. Росія навіть не визнає їхнє існування. Але ми пам’ятаємо кожного і говоритимемо за всіх них, поки вони там. #LetMyPeopleGo pic.twitter.com/YBv3AmZtzE— Уляна Супрун (@usuprun) 1 червня 2019 р.
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