У Києві влаштували марш за звільнення заручників Кремля

У Києві влаштували акцію на підтримку політичних в’язнів Кремля - українських громадян, яких незаконно утримують в російських тюрмах.

Акція відбувається в пару Шевченка, в ній беруть участь декілька сотень людей, пише Hromadske.

Організатори акції планують відправитися маршем до Адміністрації президента, і там вручити свої вимоги щодо прискорення звільнення заручників Кремля.