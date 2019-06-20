Новини 20 червня: Конституційний суд за дострокові вибори, Філарет "відновив УПЦ КП"

Конституційний суд визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Верховної Ради 8 скликання і призначення дострокових виборів, так званий помісний "собор Української православної церкви Київського патріархату" постановив відновити існування ліквідованої церкви — новини, які були актуальні 20 червня.

Про рішення Конституційного суду

Конституційний суд визнав конституційним указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради 8 скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Про Філарета та його собор

Так званий помісний "собор Української православної церкви Київського патріархату" постановив відновити існування ліквідованої церкви і скасував визнання Православної церкви України, йдеться в рішенні "собору" Філарета від 20 червня.

Також у постанові йдеться, що патріархія залишає за собою всі кошти і майно ліквідованої церкви.

Про вбивство 11-річної Дар'ї Лук'яненко

Прокурор Одеської області Олег Жученко заявив, що свідчення, зібрані поліцією у справі про викрадення і вбивство 11-річної Дар'ї Лук'яненко, дають підстави вимагати для підозрюваного у цьому злочині максимального покарання - довічного позбавлення волі.

Фігурант справи – безробітний 22-річний чоловік, який постійно знаходився вдома, грав у комп'ютерні ігри, дивився серіали, ухилявся від допомоги батькам по дому.

Про рейтинги

В рейтингу електоральних симпатій серед політичних сил лідируючу позицію продовжує займати партія "Слуга народу", яку планують підтримати 49,8% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Згідно з дослідженням, прохідний бар’єр також долають "Опозиційна платформа – За життя" (10,3%), "Батьківщина" (9,0%), "Європейська Солідарність" (8,7%), партія "Голос" (5,9%).

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Про інші важливі новини

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Під головним корпусом університету Шевченка в Києві протест проти поновлення колишнього заступника голови Адміністрації президента при Вікторі Януковичу на кафедрі конституційного права юридичного факультету.

У Тбілісі тисячі людей вийшли на акцію протесту до будівлі парламенту через скандальну поведінку російської делегації, яка прибула до Грузії на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я.

Зеленський скасував 161 указ попередніх президентів задля дерегуляції і створення сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні.

А ще Зеленський визнав указ про шкільну форму від 12 червня 1996 року таким, що втратив чинність.

Тим часом президенту Росії Володимиру Путіну не сподобалися заяви Зеленського щодо вирішення конфлікту на Донбасі.