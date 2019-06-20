Новости 20 июня: Конституционный суд за досрочные выборы, Филарет "возобновил УПЦ КП"

Конституционный суд признал конституционным указ Зеленского о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении досрочных выборов, так называемый поместный "собор Украинской православной церкви Киевского патриархата" постановил восстановить существования ликвидированной церкви – новости, которые были актуальны 20 июня.

О решении Конституционного суда

Конституционный суд признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении досрочных парламентских выборов.

О Филарете и его соборе

Так называемый поместный "собор Украинской православной церкви Киевского патриархата" постановил восстановить существования ликвидированной церкви и отменил признание Православной церкви Украины, говорится в решении "собора" Филарета от 20 июня.

Такжн в постановлении говорится, что епархия оставляет за собой все средства и имущество ликвидированной церкви.

Об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко

Прокурор Одесской области Олег Жученко заявил, что показания, собранные полицией по делу о похищении и убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, дают основания требовать для подозреваемого в этом преступлении максимального наказания - пожизненного лишения свободы.

Фигурант дела – безработный 22-летний мужчина, который постоянно находился дома, играл в компьютерные игры, смотрел сериалы, уклонялся от помощи родителям по дому.

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О рейтингах

В рейтинге электоральных симпатий среди политических сил лидирующую позицию продолжает занимать партия "Слуга народа", которую планируют поддержать 49,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Согласно исследованию, проходной барьер также преодолевают "Оппозиционная платформа - За жизнь" (10,3%), "Батькивщина" (9,0%), "Европейская Солидарность" (8,7%), партия "Голос" ( 5,9%).

О других важных новостях

Черкасский журналист Вадим Комаров, находившийся в коме после избиения 4 мая, умер.

Под главным корпусом университета Шевченко в Киеве протест против возобновления бывшего заместителя главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрея Портнова на кафедре конституционного права юридического факультета.

Зеленский отменил 161 указ предыдущих президентов для дерегуляции и создания благоприятных условий для ведения бизнеса в Украине.

А еще Зеленский отменил школьную форму.

Тем временем президенту России Владимиру Путину не понравились заявления Зеленского относительно решения конфликта на Донбассе.