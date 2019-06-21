У ФРН прокоментували висновки міжнародних слідчих щодо MH17
П'ятниця, 21 червня 2019, 04:31
У МЗС Німеччини назвали висновки Міжнародної слідчої групи щодо катастрофи літака MH17 "важливим кроком для розкриття повної правди".
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
"298 людей загинули у результаті катастрофи літака MH17. Вчора Спільна слідча група оголосила про початок кримінального переслідування і представила додаткові результати свого розслідування. Це важливий крок, щоб розкрити повну правду цього жахливого акту", - йдеться у заяві відомства.
298 people were killed by the downing of #MH17. Yesterday, the Joint Investigation Team announced the start of a criminal prosecution and presented additional results of their investigation. This is an important step to uncover the full truth of this terrible act.— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 20 червня 2019 р.
Нагадаємо:
- Спільна слідча група 19 червня назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт").
- Суд над підозрюваними у збитті малайзійського Боїнга розпочнеться у березні 2020 року.
- Попередні результати розслідування катастрофи слідчі JIT представили у травні минулого року. Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.
- Президент Росії Володимир Путін сказав, що у РФ є своя версія про аварію рейсу MH17 на сході України в 2014 році, проте Москву ніхто не слухає.