У ФРН прокоментували висновки міжнародних слідчих щодо MH17

У МЗС Німеччини назвали висновки Міжнародної слідчої групи щодо катастрофи літака MH17 "важливим кроком для розкриття повної правди".

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"298 людей загинули у результаті катастрофи літака MH17. Вчора Спільна слідча група оголосила про початок кримінального переслідування і представила додаткові результати свого розслідування. Це важливий крок, щоб розкрити повну правду цього жахливого акту", - йдеться у заяві відомства.

298 people were killed by the downing of #MH17. Yesterday, the Joint Investigation Team announced the start of a criminal prosecution and presented additional results of their investigation. This is an important step to uncover the full truth of this terrible act.