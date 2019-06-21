В ФРГ прокомментировали выводы международной следственной группы относительно MH17

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Пятница, 21 июня 2019, 04:31

В МИД Германии назвали выводы Международной следственной группы относительно катастрофы самолета MH17 "важным шагом для раскрытия полной правды".

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"298 человек погибли в результате катастрофы самолета MH17. Вчера Совместная следственная группа объявила о начале уголовного преследования и представила дополнительные результаты своего расследования. Это важный шаг, чтобы раскрыть полную правду этого ужасного акта", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним:

  • Международная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбивания самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").
  • В среду утром команда расследователей Bellingcat опубликовала новый доклад с именами боевиков, которые оказались фигурантами прослушиваний СБУ и были причастны к сбиванию самолета рейса MH17. Четверо имени, которых в сбивании подозревает международное следствие, присутствуют и в списке Bellingcat.
  • Предварительные результаты расследования катастрофы следователи JIT представили в мае прошлого года. Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской  бригады из Курска.
  • Президент России Владимир Путин сказал, что у РФ есть своя версия об аварии рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, однако Москву никто не слушает.

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Темы: Германия MH17


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