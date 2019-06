В ФРГ прокомментировали выводы международной следственной группы относительно MH17

В МИД Германии назвали выводы Международной следственной группы относительно катастрофы самолета MH17 "важным шагом для раскрытия полной правды".

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"298 человек погибли в результате катастрофы самолета MH17. Вчера Совместная следственная группа объявила о начале уголовного преследования и представила дополнительные результаты своего расследования. Это важный шаг, чтобы раскрыть полную правду этого ужасного акта", - говорится в заявлении ведомства.

