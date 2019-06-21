В ФРГ прокомментировали выводы международной следственной группы относительно MH17
В МИД Германии назвали выводы Международной следственной группы относительно катастрофы самолета MH17 "важным шагом для раскрытия полной правды".
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"298 человек погибли в результате катастрофы самолета MH17. Вчера Совместная следственная группа объявила о начале уголовного преследования и представила дополнительные результаты своего расследования. Это важный шаг, чтобы раскрыть полную правду этого ужасного акта", - говорится в заявлении ведомства.
298 people were killed by the downing of #MH17. Yesterday, the Joint Investigation Team announced the start of a criminal prosecution and presented additional results of their investigation. This is an important step to uncover the full truth of this terrible act.— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 20 червня 2019 р.
Напомним:
- Международная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбивания самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").
- В среду утром команда расследователей Bellingcat опубликовала новый доклад с именами боевиков, которые оказались фигурантами прослушиваний СБУ и были причастны к сбиванию самолета рейса MH17. Четверо имени, которых в сбивании подозревает международное следствие, присутствуют и в списке Bellingcat.
- Предварительные результаты расследования катастрофы следователи JIT представили в мае прошлого года. Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.
- Президент России Владимир Путин сказал, что у РФ есть своя версия об аварии рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, однако Москву никто не слушает.
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