"Ну, так ПВК "Вагнер" не існує!" – Путін прокоментував зустріч із заколотниками

Президент Росії Володимр Путін розповів про зустріч з "вагнрівцями", зазначивши, що юридично такої організації (ПВК) не існує.

Джерело: Путін у коментарі росЗМІ "Коммерсантъ"

Пряма мова: "Ну, так ПВК "Вагнер" не існує! У нас же немає закону про приватні військові організації! Просто не існує!

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Тобто якщо немає закону, то немає і ПВК".

"Група є, але юридично не існує! Це окреме питання, пов'язане з реальною легалізацією. Але це питання, яке має обговорюватися в Державній думі, в уряді. Непросте питання".

Деталі: Путін уточнив, що на зустрічі було 35 осіб. Він зазначив, що "дав оцінку" діям "вагнерівців" на війні (проти України – ред.) і під час заколоту 24 червня.

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Також російський диктор заявив, що пропонував їм "кілька варіантів працевлаштування", "у тому числі під керівництвом їхнього безпосереднього командира з позивним Сивий".

За словами Путіна, більшість "вагнерівців", присутніх на зустрічі, кивали головами на його пропозиції. Але Пригожин відповів, що "хлопці не згідні з таким рішенням".

Що передувало: Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив зустріч Володимира Путіна з засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним після заколоту, яка тривала майже 3 години.

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