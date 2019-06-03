Трамп переконаний, що демократи не доб'ються його імпічменту

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Понеділок, 3 червня 2019, 02:03

Президент США Дональд Трамп заявив, що представники Демократичної партії не зможуть добитися його відсторонення від влади.

Про це він написав у Twitter.

"Тим часом, демократи нічого не доб'ються у Конгресі. Вони лише топчуться на одному місці. Повертайтеся до роботи, у вас є, чим зайнятися!", - написав глава Білого дому.

"Ніякої змови (з Росією - ред.), ніякого перешкоджання правосуддю, нічого!", - підкреслив Трамп, маючи на увазі результати розслідування спецпрокурора Мюллера.

Нагадаємо:

  • Впливові демократи-законодавці США заявляють, що Конгрес має ініціювати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа.
  • Так у Демократичній партії США відреагували на виступ спецпрокурора Роберта Мюллера, який підбив підсумки роботи слідства щодо втручання РФ та оголосив про свою відставку.
  • Мюллер пояснив, чому у його доповіді не містилося звинувачення Трампа у правопорушеннях, хоча розслідування встановило численні приклади перешкоджання правосуддю президентом США. За його словами, висунути президенту звинувачення не дозволяють правила Мін'юсту США.
  • Він додав, що Конституція "вимагає іншого процесу, ніж діє в системі кримінального правосуддя, щоб офіційно звинуватити президента в порушеннях". За його словами, у такому випадку рішення має ухвалювати Конгрес через процедуру імпічменту.
  • Мюллер також зазначив, що його відомство виявило "недостатньо доказів", щоб звинуватити кампанію Трампа в змові з Росією з метою зміни результатів виборів.

Українська правда

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Теми: Трамп США


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