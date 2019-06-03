Трамп переконаний, що демократи не доб'ються його імпічменту
Президент США Дональд Трамп заявив, що представники Демократичної партії не зможуть добитися його відсторонення від влади.
Про це він написав у Twitter.
"Тим часом, демократи нічого не доб'ються у Конгресі. Вони лише топчуться на одному місці. Повертайтеся до роботи, у вас є, чим зайнятися!", - написав глава Білого дому.
NO COLLUSION, NO OBSTRUCTION, NO NOTHING! “What the Democrats are trying to do is the biggest sin in the impeachment business.” David Rivkin, Constitutional Scholar. Meantime, the Dems are getting nothing done in Congress. They are frozen stiff. Get back to work, much to do!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 червня 2019 р.
"Ніякої змови (з Росією - ред.), ніякого перешкоджання правосуддю, нічого!", - підкреслив Трамп, маючи на увазі результати розслідування спецпрокурора Мюллера.
Нагадаємо:
- Впливові демократи-законодавці США заявляють, що Конгрес має ініціювати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа.
- Так у Демократичній партії США відреагували на виступ спецпрокурора Роберта Мюллера, який підбив підсумки роботи слідства щодо втручання РФ та оголосив про свою відставку.
- Мюллер пояснив, чому у його доповіді не містилося звинувачення Трампа у правопорушеннях, хоча розслідування встановило численні приклади перешкоджання правосуддю президентом США. За його словами, висунути президенту звинувачення не дозволяють правила Мін'юсту США.
- Він додав, що Конституція "вимагає іншого процесу, ніж діє в системі кримінального правосуддя, щоб офіційно звинуватити президента в порушеннях". За його словами, у такому випадку рішення має ухвалювати Конгрес через процедуру імпічменту.
- Мюллер також зазначив, що його відомство виявило "недостатньо доказів", щоб звинуватити кампанію Трампа в змові з Росією з метою зміни результатів виборів.