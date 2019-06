Трамп переконаний, що демократи не доб'ються його імпічменту

Президент США Дональд Трамп заявив, що представники Демократичної партії не зможуть добитися його відсторонення від влади.

Про це він написав у Twitter.

"Тим часом, демократи нічого не доб'ються у Конгресі. Вони лише топчуться на одному місці. Повертайтеся до роботи, у вас є, чим зайнятися!", - написав глава Білого дому.

NO COLLUSION, NO OBSTRUCTION, NO NOTHING! “What the Democrats are trying to do is the biggest sin in the impeachment business.” David Rivkin, Constitutional Scholar. Meantime, the Dems are getting nothing done in Congress. They are frozen stiff. Get back to work, much to do!