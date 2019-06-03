За тиждень на Донбасі ДСНС знешкодила більше 100 вибухонебезпечних предметів

Упродовж тижня фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій зі складу Об'єднаних сил обстежили 55 га місцевості та вилучили і знешкодили 115 вибухонебезпечних предметів.

Про це 3 червня повідомив прес-центр Об'єднаних сил.

"Також особовий склад ДСНС проводив аварійно-відновлювальні роботи на житлових будинках у містах Мар’їнка, Красногорівка, Гранітне та Лебединське.

За тиждень відновлено 8 будинків, всього з початку проведення Операції відновлено 343 житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники ДСНС у пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території КПВВ, надали медичну та психологічну допомогу 520 особам.

"На території Донецької та Луганської областей надзвичайних ситуацій, а також масштабних пожеж не допущено, пожежна і техногенна обстановка була контрольованою", - заявили у прес-центрі.