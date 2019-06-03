Зеленський призначив свого представника в Конституційному суді

"Призначити Веніславського Федора Володимировича представником президента України у Конституційному суді України", - йдеться в документі.

Указ від 3 червня оприлюднено на сайті глави держави.

Українська правда

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