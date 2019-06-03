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Зеленський призначив свого представника в Конституційному суді

Понеділок, 3 червня 2019, 15:18

Президент Володимир Зеленський призначив своїм представником у Конституційному суді юриста Федора Веніславського.

Указ від 3 червня оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Веніславського Федора Володимировича представником президента України у Конституційному суді України", - йдеться в документі.

 

Веніславський є доцентом кафедри конституційного права України Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого".

Українська правда
Теми: ЗеленськийКС
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