Зеленський призначив свого представника в Конституційному суді
Президент Володимир Зеленський призначив своїм представником у Конституційному суді юриста Федора Веніславського.
Указ від 3 червня оприлюднено на сайті глави держави.
"Призначити Веніславського Федора Володимировича представником президента України у Конституційному суді України", - йдеться в документі.
Веніславський є доцентом кафедри конституційного права України Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого".
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