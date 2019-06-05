Зеленський і Дуда сподіваються на примирення України й Польщі

Президенти України і Польщі після зустрічі в Брюсселі заявили, що налаштовані на примирення і активну співпрацю в українсько-польських відносинах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Окремо хочу підкреслити, що я налаштований на сприйняття процесу примирення і недопущення домінування тематики складних періодів історії українсько-польських відносин на порядку денному стратегічного партнерства між Україною і Республікою Польща", - сказав Володимир Зеленський на брифінгу з Анджеєм Дудою після зустрічі у вівторок увечері в Брюсселі.

Президент Польщі заявив, що сподівається на вирішення проблем в двосторонніх відносинах з Україною і висловлюється за залучення до цього "президентської групи експертів".

"Ми говорили про складні історичні проблеми. Я вірю, що президентська група експертів, яка була створена президентами Польщі та України, могла б зустрітися і активно вирішувати проблеми в наших двосторонніх відносинах і відновити дух правди. Ми сподіваємося на примирення і активну співпрацю", - позначив свою позицію президент Польщі.

При цьому Дуда наголосив, що це питання "теж турбує президента України".

Як повідомила прес-служба глави держави за підсумками зустрічі, Зеленський заявив, що Україна і Польща мають "спільне розуміння глибини загроз, які несе для всієї Європи Росія, і разом боремося за те, щоб ЄС залишався єдиним і солідарним з Україною у боротьбі проти агресії".

Він подякував Дуді за те, що Україна й надалі може розраховувати на надійну підтримку Польщі і співпрацю у багатосторонніх форматах, зокрема на європейському рівні.