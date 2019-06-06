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Війна на сході: 12 обстрілів за добу, 1 боєць ООС загинув, 1 поранений

Четвер, 6 червня 2019, 07:49
Війна на сході: 12 обстрілів за добу, 1 боєць ООС загинув, 1 поранений

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вісім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • тричі поблизу села Водяне – з озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • в районі населеного пункту Богданівка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • поблизу населеного пункту Новотроїцьке – зі станкових протитанкових гранатометів;
  • в районі населеного пункту Харчовик – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;
  • поблизу населеного пункту Талаківка – з ручних протитанкових гранатометів;
  • в районі населеного пункту Новогригорівка – з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні чотири рази:

  • поблизу населеного пункту Старий Айдар – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • в районі населеного пункту Кримське – з мінометів калібру 82 мм;
  • двічі поблизу населеного пункту Золоте – з автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один український захисник отримав поранення. Як зазначають військові, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 5 червня одного окупанта було знищено, ще чотирьох  поранено.

Станом на 7:00 6 червня ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід":

  • поблизу села Павлопіль – з озброєння бойових машин піхоти;
  • в районі села Водяне – зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противника українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь, втрати ворога уточнюються.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСбойові діїДонбас
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