Лавров: Порошенко в останніх "судомах" нашкодив Зеленському "по повній"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що п'ятий президент України Петро Порошенко залишив своєму наступнику Володимиру Зеленському у спадок антиросійські закони.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК, заперечуючи тезу, що Росія йде на невигідні економічно кроки на догоду політичним цілям, як у ситуації з Україною та Венесуелою.

"Щодо вашого посилу про те, що Росія ставить політику вище економіки, – це не зовсім так. Ми поки ще пам'ятаємо вчення Маркса, яке "всесильне, тому що воно вірне", що "буття визначає свідомість" і т.д.", – сказав Лавров.

"Як можна вважати, що ми на Україні ставимо інтереси політики вище економіки? Зовсім не так. Ми зацікавлені у тому, щоб Україна була самодостатньою державою з розвитком народного господарства, як було прийнято говорити", – заявив він.

"Але влада в Києві говорить, що вона буде душити російських, причому не просто говорять, а приймає закони – про освіту, про українську як державну мову, скасовує законодавчі акти, які забезпечували права російськомовних та інших національних меншин. До речі, ці права закріплені в Конституції", – заявив Лавров.

"Захід мовчить із приводу законів, прийнятих Порошенком у період його останніх "судом" перед тим, як він залишив свій пост. Як і Барак Обама перед приходом Дональда Трампа, він вирішив "по повній" нашкодити своєму наступнику", – вважає він.

"Серія законів, яка, мабуть, за розрахунком Порошенка, повинна загнати нову адміністрацію в Києві у кут і не випускати її з антиросійського полону", – заявив голова МЗС РФ.

Лавров додав: "Якщо захист російськомовних, російської культури, мови є політикою, то в такому випадку ми від цієї політики нікуди піти не можемо. Так само, як навряд чи європейці й американці можуть перестати захищати права своїх співвітчизників, які опинилися під загрозою".

"Тим більше, в даному випадку це мільйони наших співвітчизників. Вони громадяни України, але багато хто з них – громадяни Росії. Їх буде більше, враховуючи прийняте рішення, оформлене указом президента", – заявив російський міністр.

Лавров додав, що у Венесуелі у РФ "теж є економічні інтереси", і Росія планує їх захищати.