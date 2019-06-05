Савченко провела з’їзд під Радою і йде на вибори

Народний депутат Надія Савченко, підозрювана в організації теракту, заявила, що її партія "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" братиме участь у позачергових парламентських виборах.

Про це вона заявила на XII з'їзді своєї партії, який проходив на площі Конституції під будівлею Верховної Ради.

"21 липня ми заходимо у Верховну Раду, ми стаємо народними депутатами. Всі, хто тут присутні, ідуть по списках цієї партії і йдуть перемагати", - сказала Савченко.

Вона додала, що головою виборчого штабу партії буде її сестра Віра Савченко, а речником залишиться Тетяна Проторченко.

Після цього вона зачитала кілька прізвищ мажоритарників і списочників.

"Наша головна мета, яку ми будемо реалізовувати у Верховній Раді – зміна політичної системи", - сказала Савченко.

На з'їзді були присутні кілька десятків делегатів, за всі рішення вони голосували одноголосно.

Сам з’їзд тривав не більше 10 хв. Після завершення делегати під музику ще приблизно півгодини по черзі фотографувалися з Савченко та брали у неї автографи.

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