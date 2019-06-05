Савченко провела з’їзд під Радою і йде на вибори

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Середа, 5 червня 2019, 14:44

Народний депутат Надія Савченко, підозрювана в організації теракту, заявила, що її партія "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" братиме участь у позачергових парламентських виборах.

Про це вона заявила на XII з'їзді своєї партії, який проходив на площі Конституції під будівлею Верховної Ради.

"21 липня ми заходимо у Верховну Раду, ми стаємо народними депутатами. Всі, хто тут присутні, ідуть по списках цієї партії і йдуть перемагати", - сказала Савченко. 

 
Фото Olexandr Salizhenko

Вона додала, що головою виборчого штабу партії буде її сестра Віра Савченко, а речником залишиться Тетяна Проторченко.

Після цього вона зачитала кілька прізвищ мажоритарників і списочників.

"Наша головна мета, яку ми будемо реалізовувати у Верховній Раді – зміна політичної системи", - сказала Савченко.

На з'їзді були присутні кілька десятків делегатів, за всі рішення вони голосували одноголосно. 

 
Фото Olexandr Salizhenko

Сам з’їзд тривав не більше 10 хв. Після завершення делегати під музику ще приблизно півгодини по черзі фотографувалися з Савченко та брали у неї автографи.

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Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

Нагадаємо:

  • 16 квітня Надію Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, підозрюваних в організації теракту, випустили з-під варти, оскільки термін арешту закінчився, а суд не продовжив його.
  • Володимира Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї. Він віз зброю з окупованої території на підконтрольну частину України.
  • Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність
  • Савченко й Рубану інкримінують намір повалити конституційний лад та захопити державну владу, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до теракту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.
  • Савченко звинувачення відкидала і пройшла поліграф

Ірина Балачук, УП

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Теми: Савченко Надія вибори


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