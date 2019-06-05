Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Савченко провела з’їзд під Радою і йде на вибори

Середа, 5 червня 2019, 14:44

Народний депутат Надія Савченко, підозрювана в організації теракту, заявила, що її партія "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" братиме участь у позачергових парламентських виборах.

Про це вона заявила на XII з'їзді своєї партії, який проходив на площі Конституції під будівлею Верховної Ради.

"21 липня ми заходимо у Верховну Раду, ми стаємо народними депутатами. Всі, хто тут присутні, ідуть по списках цієї партії і йдуть перемагати", - сказала Савченко. 

 
Фото Olexandr Salizhenko

Вона додала, що головою виборчого штабу партії буде її сестра Віра Савченко, а речником залишиться Тетяна Проторченко.

Після цього вона зачитала кілька прізвищ мажоритарників і списочників.

"Наша головна мета, яку ми будемо реалізовувати у Верховній Раді – зміна політичної системи", - сказала Савченко.

На з'їзді були присутні кілька десятків делегатів, за всі рішення вони голосували одноголосно. 

 
Фото Olexandr Salizhenko

Сам з’їзд тривав не більше 10 хв. Після завершення делегати під музику ще приблизно півгодини по черзі фотографувалися з Савченко та брали у неї автографи.

Читайте також: Історія Рубана: проросійські підручники та зброя в меблях

Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

Нагадаємо:

  • 16 квітня Надію Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, підозрюваних в організації теракту, випустили з-під варти, оскільки термін арешту закінчився, а суд не продовжив його.
  • Володимира Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї. Він віз зброю з окупованої території на підконтрольну частину України.
  • Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність
  • Савченко й Рубану інкримінують намір повалити конституційний лад та захопити державну владу, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до теракту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.
  • Савченко звинувачення відкидала і пройшла поліграф

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко Надіявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Савченко Надія
Суд повернув справу проти Савченко і Рубана
Надії Савченко вручили підозру через підроблений COVID-сертифікат
Надію Савченко впіймали в аеропорту з підробленим ковід-сертифікатом
Останні новини
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
Усі новини...
Реклама: