Порошенко: Полонених моряків можуть звільнити до дня виборів

Джерело: Інтерв'ю екс-президента України Петра Порошенка в ефірі телеканалу "Україна"

Військовополонені українські моряки можуть бути звільнені до дня позачергових парламентських виборів.

Про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко ввечері 14 липня в ефірі ТРК "Україна".

Пряма мова: "Маю інформацію, ... що на 90%, що наші полонені моряки можуть бути звільнені до дня виборів, до 21 липня. Молюся, щоб це було".

"Мені байдуже, хто на це натягне ковдру, на кого Путін (президент РФ Володимир Путін - ред.) покладе - у звязку з виборчими процесами - причину або позитив... Дуже прагну, щоб вдома опинилися наші герої".

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