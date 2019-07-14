Порошенко: Полонених моряків можуть звільнити до дня виборів

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Неділя, 14 липня 2019, 20:34

Джерело: Інтерв'ю екс-президента України Петра Порошенка в ефірі телеканалу "Україна" 

Військовополонені українські моряки можуть бути звільнені до дня позачергових парламентських виборів. 

Про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко ввечері 14 липня в ефірі ТРК "Україна".

Пряма мова: "Маю інформацію, ... що на 90%, що наші полонені моряки можуть бути звільнені до дня виборів, до 21 липня. Молюся, щоб це було".

"Мені байдуже, хто на це натягне ковдру, на кого Путін (президент РФ Володимир Путін - ред.) покладе - у звязку з виборчими процесами - причину або позитив... Дуже прагну, щоб вдома опинилися наші герої". 

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Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
  • 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.
  • 25 червня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права, тож РФ відмовляється виконувати його наказ. 
  • 14 червня президент Володимир Зеленський зустрівся з родинами моряків, затриманих біля Керченської протоки та заявив, що "кроки, які ми зараз робимо, найближчим часом дадуть нам можливість повернути моряків". 
  • 9 липня слідче управління ФСБ РФ пред'явило звинувачення в остаточній редакції всім 24-м військовополоненим українським морякам.
  • Попередня дата судових засідань щодо продовження запобіжного заходу - 17 липня.

Українська правда

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Теми: полонені моряки Росія Порошенко


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