Порошенко: Пленных моряков могут освободить до дня выборов
Источник: Интервью экс-президента Украины Петра Порошенко в эфире телеканала "Украина"
Военнопленные Украинские моряки могут быть освобождены до дня внеочередных парламентских выборов.
Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко вечером 14 июля в эфире ТРК "Украина".
Прямая речь: "Имею информацию ... на 90%, что наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов, до 21 июля. Молюсь, чтобы это было".
"Мне безразлично, кто на это натянет одеяло, на кого Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) возложит - в связи с избирательными процессами - причину или позитив ... Очень хочу, чтобы дома оказались наши герои".
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Напомним:
- 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
- Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово".
- Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
- 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков.
- 25 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, в связи с чем в РФ отказываются выполнять его приказ.
- 14 июня президент Владимир Зеленский встретился с семьями моряков, задержанных в Керченском проливе и заявил, что "шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков".
- 9 июля следственное управление ФСБ РФ предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.
- Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения - 17 июля.