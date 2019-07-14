Порошенко: Пленных моряков могут освободить до дня выборов

Источник: Интервью экс-президента Украины Петра Порошенко в эфире телеканала "Украина"

Военнопленные Украинские моряки могут быть освобождены до дня внеочередных парламентских выборов.

Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко вечером 14 июля в эфире ТРК "Украина".

Прямая речь: "Имею информацию ... на 90%, что наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов, до 21 июля. Молюсь, чтобы это было".

"Мне безразлично, кто на это натянет одеяло, на кого Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) возложит - в связи с избирательными процессами - причину или позитив ... Очень хочу, чтобы дома оказались наши герои".

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Напомним: