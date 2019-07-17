Вбивство 5-річного Кирила: захист постраждалих просить про ще одну підозру
Адвокати родини вбитого 5-річного Кирила Тлявова клопотали про оголошення підозр усім чотирьом учасникам розваги зі стріляниною, у результаті якої загинула дитина.
Про це "Українській правді" повідомив захисник постраждалої сторони Олександр Щербина.
За його словами, про оголошення третьої підозри у справі він дізнався від журналістів.
"Не можу коментувати те, що говорить пан Труба, але якщо є повідомлення про підозру, то дуже добре, бо значить, що наше клопотання задоволене. Ми клопотали про вручення повідомлень про підозру одному із свідків у цій справі, не правоохоронцю, а також сину одного з фігурантів", - сказав Щербина.
За даними джерел УП, захист просив оголосити підозри другу поліцейських Дмитру Кривошею, а також сину Володимира Петровця, 15-річному Станіславу.
"Син одного з фігурантів наразі проходить як свідок. Але нами, як представниками постраждалих, заявлено до слідства клопотання також про оголошення і йому підозри у вчиненні злочину за статтею 296 (хуліганство) ККУ. А також додатково заявлено клопотання про додаткову кваліфікацію дій батька за статтею 304 (втягнений неповнолітніх у злочинну діяльність) ККУ", - сказав Щербина.
Він відзначив, що ці клопотання вони подали вже давно, але про прийняття якихось рішень щодо них не знають.
Також незабаром має бути судове засідання щодо продовження міри запобіжного заходу поліцейським, термін якого спливає 30 липня.
За словами Щербини, захист постраждалих просив про особистий прийом у генпрокурора Юрія Луценка, який заявляв, що взяв цю справу на особистий контроль.
"Але дана заява була проігнорована. Як і наше звернення на прес-конференції до президента Володимира Зеленського про проведення зустрічі", - підсумував адвокат.
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Нагадаємо:
- 3 червня 5-річний Кирило Тлявов помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
- У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.
- За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
- За два дні після поранення дитини правоохоронцям оголосили підозру "в необережному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за попередньою змовою групою осіб".
- Однак пізніше, після смерті дитини, справу перекваліфікували на умисне вбивство.
- Петровця і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.
- За словами адвокатів підозрюваних і родини постраждалих, на момент трагедії у Переяславі-Хмельницькому, коли від пострілу з вогнепальної зброї загинув 5-річний хлопчик, у дворі садиби поруч з підозрюваними патрульними перебували інші особи - дорослий і неповнолітній.
- 1 липня Київський апеляційний суд залишив під вартою поліцейського Івана Приходька, підозрюваного у вбивстві п’ятирічного Кирила Тлявова.
- 17 липня директор ДБР Роман Труба повідомив, що бюро оголосило третю підозру у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому.