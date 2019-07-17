Адвокаты семьи убитого 5-летнего Кирилла Тлявова ходатайствовали об объявлении подозрений всем четырем участникам развлечения со стрельбой, в результате которой погиб ребенок.

Об этом "Украинской правде" сообщил защитник пострадавшей стороны Александр Щербина.

По его словам, об объявлении третьего подозрения в деле он узнал от журналистов.

"Не могу комментировать то, что говорит господин Труба, но если есть сообщение о подозрении, то очень хорошо, потому что означает, что наше ходатайство удовлетворено. Мы ходатайствовали о вручении сообщений о подозрении одному из свидетелей по этому делу, не полицейскому, а также сыну одного из фигурантов", - сказал Щербина.

По данным источников УП, защита просила объявить подозрения другу полицейских Дмитрию Кривошею, а также сыну Владимира Петровца, 15-летнему Станиславу.

"Сын одного из фигурантов пока проходит как свидетель. Но нами, как представителями пострадавших, заявлено к следствию ходатайство также об объявлении и ему подозрения в совершении преступления по статье 296 (хулиганство) УК. А также дополнительно заявлено ходатайство о дополнительной квалификации действий отца по статье 304 (втягивание несовершеннолетних в преступную деятельность) УК", - сказал Щербина.

Он отметил, что эти ходатайства они подали уже давно, но о принятии каких-либо решений по ним не знают.

Также в скором времени должно состояться судебное заседание для продления меры пресечения полицейским, срок которой истекает 4 августа.

По словам Щербины, защита пострадавших просила о личном приеме у генпрокурора Юрия Луценко, который заявлял, что взял это дело на личный контроль.

"Но данное заявление было проигнорировано. Как и наше обращение на пресс-конференции к президенту Владимиру Зеленскому о проведении встречи", - подытожил адвокат.

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Напомним: