Убийство 5-летнего мальчика: защита пострадавших просит о 4 подозрениях
Адвокаты семьи убитого 5-летнего Кирилла Тлявова ходатайствовали об объявлении подозрений всем четырем участникам развлечения со стрельбой, в результате которой погиб ребенок.
Об этом "Украинской правде" сообщил защитник пострадавшей стороны Александр Щербина.
По его словам, об объявлении третьего подозрения в деле он узнал от журналистов.
"Не могу комментировать то, что говорит господин Труба, но если есть сообщение о подозрении, то очень хорошо, потому что означает, что наше ходатайство удовлетворено. Мы ходатайствовали о вручении сообщений о подозрении одному из свидетелей по этому делу, не полицейскому, а также сыну одного из фигурантов", - сказал Щербина.
По данным источников УП, защита просила объявить подозрения другу полицейских Дмитрию Кривошею, а также сыну Владимира Петровца, 15-летнему Станиславу.
"Сын одного из фигурантов пока проходит как свидетель. Но нами, как представителями пострадавших, заявлено к следствию ходатайство также об объявлении и ему подозрения в совершении преступления по статье 296 (хулиганство) УК. А также дополнительно заявлено ходатайство о дополнительной квалификации действий отца по статье 304 (втягивание несовершеннолетних в преступную деятельность) УК", - сказал Щербина.
Он отметил, что эти ходатайства они подали уже давно, но о принятии каких-либо решений по ним не знают.
Также в скором времени должно состояться судебное заседание для продления меры пресечения полицейским, срок которой истекает 4 августа.
По словам Щербины, защита пострадавших просила о личном приеме у генпрокурора Юрия Луценко, который заявлял, что взял это дело на личный контроль.
"Но данное заявление было проигнорировано. Как и наше обращение на пресс-конференции к президенту Владимиру Зеленскому о проведении встречи", - подытожил адвокат.
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Напомним:
- 3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.
- У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.
- По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
- Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц".
- Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.
- Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
- По словам адвокатов подозреваемых и семьи пострадавших, на момент трагедии в Переяславе-Хмельницком, когда от выстрела из огнестрельного оружия погиб 5-летний мальчик, во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний.
- 1 июля Киевский апелляционный суд оставил под стражей полицейского Ивана Приходько, подозреваемого в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова.
- 17 июля директор ДБР Роман Труба сообщил, что бюро объявило третье подозрение в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.
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