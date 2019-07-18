Вирок виконавцям убивства Гандзюк вступив у силу

Джерело: прес-служба Генеральної прокуратури

Вирок виконавцям убивства громадської діячки Катерини Гандзюк набув чинності після того, як Дніпровський апеляційний суд повернув апеляційні скарги заявникам, мотивувавши рішення тим, що вирок не містить обвинувачень осіб, вказаних в апеляції.

З ухвали Дніпровського апеляційного суду: "Апеляційні скарги (адвокатів – ред.) в інтересах Мангера В.М., Левіна О.О., Ставицького М.П. на вирок Покровського районного суду Дніпропетровської області від 06.06.2019 року стосовно Торбіна С.В., Грабчука М.О., Васяновича В.О., Вишневського В.В. та Горбунова В.А., – повернути заявникам".

копія ухвали Дніпровського апеляційного суду

Деталі: У вироку не згадуються прізвища Мангера й Левіна. Стосовно ж Ставицького, його прізвище та ініціали у вироку є, проте обвинувачень Ставицького оскаржуваний вирок не містить.

"Вирок стосується виключно обвинувачення особам, які уклали угоду про визнання винуватості. Дослідження та оцінку правомірності дій інших осіб, які таку угоду не укладали, суд не здійснював", – ідеться в ухвалі.

Крім того, суддя посилається на постанову Верховного суду, за якою "вирок (стосовно однієї із декількох осіб) не має преюдиційного значення для кримінального провадження відносно інших осіб, а визнання винуватості першою не є доказом вини останніх".

З ухвали: "Посилання апелянтів на положення законодавства та висновок Верховного Суду щодо права особи, яка не брала участі у судовому розгляді кримінального провадження, на оскарження вироку, яким затверджена угода про визнання винуватості, є неприйнятними".

Документ набрав законної сили 18 липня і може бути оскаржений у Верховному суді протягом трьох місяців.

Що сталося раніше: 6 червня, після того як обвинувачені визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вироки виконавцям.

Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука – до 6 років в'язниці.

Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

За даними обвинувачення, Торбін на замовлення осіб, імена яких не називалися, схилив інших обвинувачених – Грабчука, Васяновича, Вишневського та Горбунова – до участі в замаху.

Вирок мав набути чинності після того, як спливе 30-денний термін на його оскарження.

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