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Приговор исполнителям убийства Гандзюк вступил в силу

Четверг, 18 июля 2019, 23:49

Источник: пресс служба Генеральной прокуратуры

Приговор исполнителям убийства общественного деятеля Екатерины Гандзюк вступил в силу после того, как Днепровский апелляционный суд вернул апелляционные жалобы заявителям, мотивировав решение тем, что приговор не содержит обвинений лиц, указанных в апелляции.

Из постановления Днепровского апелляционного суда: "Апелляционные жалобы (адвокатов - ред.) в интересах Мангера В.Н., Левина А.А., Ставицкого М.П. на приговор Покровского районного суда Днепропетровской области от 06.06.2019 года в отношении Торбина С.В., Грабчука Н.А., Васяновича В.А., Вишневского В.В. и Горбунова В.А., - вернуть заявителям".

 
Копия постановления Днепровского апелляционного суда

Детали: В приговоре не упоминаются фамилии Мангера и Левина. Что касается Ставицкого, его фамилия и инициалы в приговоре есть, однако обвинений Ставицкого оспариваемый приговор не содержит.

"Приговор касается исключительно обвинения лицам, заключившим соглашение о признании виновности. Исследования и оценку правомерности действий других лиц, такое соглашение не заключавших, суд не совершал", - сказано в постановлении.

Кроме того, судья ссылается на постановление Верховного суда, согласно которому "приговор (по отношению к одному из нескольких человек) не имеет преюдициального значения для уголовного производства в отношении других лиц, а признание виновности первым не является доказательством вины последних".

Из постановления: "Ссылки апеллянтов на положения законодательства и заключение Верховного Суда о праве лица, не принимавшего участия в судебном разбирательстве уголовного производства, на обжалование приговора, которым утверждено соглашение о признании виновности, неприемлемы".

Постановление вступило в законную силу 18 июля и может быть обжаловано в Верховном суде в течение трех месяцев.

Что произошло раньше: 6 июня, после того как обвиняемые признали вину и пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.

Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного нападавшего Никиту Грабчука – к 6 годам тюрьмы.

Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

По данным обвинения, Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых - Грабчука, Васяновича, Вишневского и Горбунова - к участию в покушении.

Приговор должен был вступить в силу после того, как истечет 30-дневный срок на его обжалование.

История вопроса:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк кислотой. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а спустя 3 месяца скончалась в больнице после многочисленных операций.
  • 4 декабря правоохранители объявили подозрение в организации нападения Алексею Левину (Москаленко), которого связывают с местными властями. Левина объявили в розыск, он скрывается в Доминикане.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства. Однако позже прокуратура изменила Мангеру подозрение на заказ избиения.
  • В апреле стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
  • Активисты и журналисты считают причастными к убийству – Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.

Украинская правда

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Темы: нападение на Гандзюксуд
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