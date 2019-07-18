Приговор исполнителям убийства Гандзюк вступил в силу

766 просмотров
Четверг, 18 июля 2019, 23:49

Источник: пресс служба Генеральной прокуратуры

Приговор исполнителям убийства общественного деятеля Екатерины Гандзюк вступил в силу после того, как Днепровский апелляционный суд вернул адвокатам апелляционные жалобы.

Из постановления Днепровского апелляционного суда: "Апелляционные жалобы (адвокатов - ред.) в интересах Мангера В.Н., Левина А.А., Ставицкого М.П. на приговор Покровского районного суда Днепропетровской области от 06.06.2019 года в отношении Торбина С.В., Грабчука Н.А., Васяновича В.А., Вишневского В.В. и Горбунова В.А., - вернуть заявителям".

 
Копия постановления Днепровского апелляционного суда

Детали: Постановление вступило в законную силу 18 июля и может быть обжаловано в Верховном суде в течение трех месяцев.

Что произошло раньше: 6 июня, после того как обвиняемые признали вину и пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговор исполнителям.

Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного нападавшего Никиту Грабчука – к 6 годам тюрьмы.

Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

По данным обвинения, Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых - Грабчука, Васяновича, Вишневского и Горбунова - к участию в покушении.

Приговор должен был вступить в силу после того, как истечет 30-дневный срок на его обжалование.

История вопроса:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк кислотой. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а спустя 3 месяца скончалась в больнице после многочисленных операций.
  • 4 декабря правоохранители объявили подозрение в организации нападения Алексею Левину (Москаленко), которого связывают с местными властями. Левина объявили в розыск, он скрывается в Доминикане.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства. Однако позже прокуратура изменила Мангеру подозрение на заказ избиения.
  • В апреле стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
  • Активисты и журналисты считают причастными к убийству – Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: нападение на Гандзюк суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
Рада утвердила отчет ВСК относительно убийства Гандзюк и распустила комиссию 11 июля 2019, 14:44
Под зданием ГПУ перекрасили требования приговоров по делу Гандзюк 4 июля 2019, 21:51
Аваков намекнул на новые подозрения в деле Гандзюк 4 июля 2019, 11:02
Все новости
Главные новости
В ОП ответили Пескову: давайте освободим Вышинского и Сенцова одновременно
Партии Вакарчука и Порошенко просели, другие добавили процентов – "Центр Разумкова"
По делу убийства 5-летнего Кирилла объявили подозрение несовершеннолетнему
В команде Зеленского есть две кандидатуры на должность Кличко
Все новости
Опыт

Когда работа приносит кайф: истории завхоза, учителя, мастера и актрисы

опрос

20 миллионов детей в мире не получило важных прививок

Образование

Интервью с преподавателем популярного онлайн-курса

Поиск по сайту
Архив
Весь архів