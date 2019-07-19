Новини 19 липня: Обшуки НАБУ, фінансування бойовиків "Мотор Січчю"

НАБУ проводило обшуки в компаніях Порошенка, СБУ припинила незаконну діяльність компанії Богуслаєва "Мотор Січі" — новини, які були актуальні 19 липня.

Про обшуки НАБУ

Національне антикорупційне бюро проводило обшуки у приміщеннях автомобільної компанії "Богдан Моторс", зокрема у спортивному клубі "5 елемент", який належить Петру Порошенку. Причина — розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони та Генштабу, які у 2015-2018 рр, на думку слідства, незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами.

Пізніше НАБУ провело обшуки в центральному офісі інвестиційної групи ICU в Києві у рамках так званої справи "Роттердам+". Компанія заявила, що раніше повністю задовольнила всі запити НАБУ на надання інформації, і розцінює ці слідчі дії "не інакше як спробу чинити на неї тиск, який має явний політичний контекст".

Партія Порошенка "Європейська Солідарність" заявила, що в останній день перед виборами антикорупційні органи проводять обшуки, які є "зрежисованою виставою, яка має на меті дискредитацію політичної сили та її лідера".

Про "Мотор Січ"

У Службі безпеки заявили, що припинили незаконну діяльність групи компаній "Мотор Січ", які протягом двох років фінансували так звану "ДНР". Повідомлялося, що у 2016 році СБУ відкрила кримінальне провадження щодо фінансування тероризму представниками заводу "Мотор Січ". Повідомлялося, що підприємство Богуслаєва заплатило терористам 32 млн російських рублів.

У "Мотор Січі" відповіли, що у них немає інформації про будь-які податкові платежі на непідконтрольних Україні територіях.

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