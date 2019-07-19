Новости 19 июля: Обыски НАБУ, финансирование боевиков "Мотор Сиччю"

НАБУ проводило обыски в компаниях Порошенка, СБУ прекратила незаконную деятельность компании Богуслаева "Мотор Сич" — новости, которые были актуальны 19 июля.

Об обысках НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в помещениях автомобильной компании "Богдан Моторс", в частности в спортивном клубе "5 элемент", который принадлежит Петру Порошенку. Причина — расследование растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны и Генштаба, которые в 2015-2018 гг, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам.

Позже НАБУ провело обыски в центральном офисе инвестиционной группы ICU в Киеве в рамках так называемого дела "Роттердам+". Компания заявила, что ранее полностью удовлетворила все запросы НАБУ на предоставление информации, и расценивает эти следственные действия "не иначе как попытку оказать на нее давление, которое имеет явный политический контекст".

Партия Порошенка "Европейская солидарность" заявила, что в последний день перед выборами антикоррупционные органы проводят обыски, которые являются "срежиссированным представлением, которое имеет целью дискредитировать политическую силу и ее лидера".

О "Мотор Сичи"

В Службе безопасности заявили, что пресекли незаконную деятельность группы компаний "Мотор Сич", в течение двух лет финансировали так называемую "ДНР". Сообщалось, что в 2016 году СБУ открыла уголовное производство относительно финансирования терроризма представителями завода "Мотор Сич". Сообщалось, что предприятие Богуслаева заплатило террористам 32 млн российских рублей.

В "Мотор Сичи" ответили, что у них нет информации о каких-либо налоговых платежах в неподконтрольных Украине территориях.

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