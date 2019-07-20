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ЦВК: Суд ухвалить рішення щодо реєстрації Онищенка кандидатом в останній день

Субота, 20 липня 2019, 01:46

Верховний суд 20 липня ухвалить рішення щодо реєстрації депутата-втікача Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати.

Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, пише Радіо Свобода.

"У нас є кілька судових справ, одна з них слухатиметься завтра о 10 годині ранку і після цього питання про реєстрацію – не реєстрацію буде вирішено", – сказала Сліпачук.

Вона зазначила, що прізвища Онищенка немає у виборчому бюлетені, і залежно від рішення суду ЦВК може зіткнутися з проблемою внесення його до бюлетеня.

"Ми це питання досліджуємо. Працюємо, зокрема, для з'ясування всіх технологічних і тимчасових рамок для реалізації рішення суду, але зараз я його не маю", – заявила Сліпачук.

Нагадуємо:

  • Позачергові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року.
  • Нардеп Олександр Онищенко, який втік з України, заявив, що має намір повернутися і взяти участь у дострокових парламентських виборах по 93-му округу в Київській області.
  • 15 червня ЦВК відмовила Онищенку у реєстрації кандидатом в нардепи, оскільки протягом останніх 5 років він не проживав в Україні.
  • Онищенко подав до суду на рішення ЦВК, і 21 червня Шостий апеляційний адмінсуд зобов’язав ЦВК зареєструвати його кандидатом.
  • Рішення на користь Онищенка було ухвалено на підставі поданих ним документів про те, що з 2016 року й по теперішній час Онищенко "перебуває поза межами держави, бо представляв Україну на змаганнях із кінного спорту у статусі вершника". 
  • У свою чергу міністр молоді та спорту України Ігор Жданов заявив, що Мінмолоді та спорту України з серпня 2016 і до теперішнього часу не направляло і не фінансувало участь нардепа-втікача Олександра Онищенка у міжнародних змаганнях, і він не входить до основного або резервного складу Національної збірної команди України з кінного спорту.
  • 25 червня ЦВК повторно відмовила Онищенку.
  • 17 липня Шостий апеляційний адміністративний суд Києва зобов’язав Центральну виборчу комісію зареєструвати кандидатом до Верховної Ради депутата-втікача Олександра Онищенка.

Теми: ОнищенкоЦВКсудвибори
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