ЦИК: Суд примет решение о регистрации Онищенко кандидатом в последний день

Верховный суд 20 июля примет решение о регистрации депутата-беглеца Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты.

Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, пишет Радио Свобода.

"У нас есть несколько судебных дел, одно из них будет слушаться завтра в 10:00 утра и после этого вопрос о регистрации - не регистрация будет решен", - сказала Слипачук.

Она отметила, что фамилии Онищенко нет у избирательном бюллетене, и в зависимости от решения суда ЦИК может столкнуться с проблемой внесения его в бюллетень.

"Мы этот вопрос исследуем. Работаем, в частности, для выяснения всех технологических и временных рамок для реализации решения суда, но сейчас я его не имею", - заявила Слипачук.

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