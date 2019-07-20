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ЦИК: Суд примет решение о регистрации Онищенко кандидатом в последний день

Суббота, 20 июля 2019, 01:46

Верховный суд 20 июля примет решение о регистрации депутата-беглеца Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты.

Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, пишет Радио Свобода.

"У нас есть несколько судебных дел, одно из них будет слушаться завтра в 10:00 утра и после этого вопрос о регистрации - не регистрация будет решен", - сказала Слипачук.

Она отметила, что фамилии Онищенко нет у избирательном бюллетене, и в зависимости от решения суда ЦИК может столкнуться с проблемой внесения его в бюллетень.

"Мы этот вопрос исследуем. Работаем, в частности, для выяснения всех технологических и временных рамок для реализации решения суда, но сейчас я его не имею", - заявила Слипачук.

Напомним:

  • Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.
  • Нардеп Александр Онищенко, бежавший из Украины, заявил, что намерен вернуться и принять участие в досрочных парламентских выборах по 93-му округу в Киевской области.
  • 15 июня ЦИК отказал Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы, поскольку в течение последних 5 лет он не проживал в Украине.
  • Онищенко подал в суд на решение ЦИК, и 21 июня Шестой апелляционный админсуд обязал ЦИК зарегистрировать его кандидатом.
  • Решение в пользу Онищенко было принято на основании представленных им документов о том, что с 2016 года и по настоящее время Онищенко "находится за пределами государства, поскольку представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".
  • В свою очередь министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что Минмолодежи и спорта Украины с августа 2016 года и по настоящее время не направляло и не финансировало участие беглого нардепа Александра Онищенко в международных соревнованиях и он не входит в основной или резервный состав Национальной сборной команды Украины по конному спорту.
  • 25 июня ЦИК повторно отказала Онищенко.
  • 17 июля Шестой апелляционный административный суд Киева обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать кандидатом в Верховную Раду депутата-беглеца Александра Онищенко.

Темы: ОнищенкоЦИКсудвиборы
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