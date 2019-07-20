ЦИК: Суд примет решение о регистрации Онищенко кандидатом в последний день
Суббота, 20 июля 2019, 01:46
Верховный суд 20 июля примет решение о регистрации депутата-беглеца Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты.
Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, пишет Радио Свобода.
"У нас есть несколько судебных дел, одно из них будет слушаться завтра в 10:00 утра и после этого вопрос о регистрации - не регистрация будет решен", - сказала Слипачук.
Она отметила, что фамилии Онищенко нет у избирательном бюллетене, и в зависимости от решения суда ЦИК может столкнуться с проблемой внесения его в бюллетень.
"Мы этот вопрос исследуем. Работаем, в частности, для выяснения всех технологических и временных рамок для реализации решения суда, но сейчас я его не имею", - заявила Слипачук.
Напомним:
- Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.
- Нардеп Александр Онищенко, бежавший из Украины, заявил, что намерен вернуться и принять участие в досрочных парламентских выборах по 93-му округу в Киевской области.
- 15 июня ЦИК отказал Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы, поскольку в течение последних 5 лет он не проживал в Украине.
- Онищенко подал в суд на решение ЦИК, и 21 июня Шестой апелляционный админсуд обязал ЦИК зарегистрировать его кандидатом.
- Решение в пользу Онищенко было принято на основании представленных им документов о том, что с 2016 года и по настоящее время Онищенко "находится за пределами государства, поскольку представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".
- В свою очередь министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что Минмолодежи и спорта Украины с августа 2016 года и по настоящее время не направляло и не финансировало участие беглого нардепа Александра Онищенко в международных соревнованиях и он не входит в основной или резервный состав Национальной сборной команды Украины по конному спорту.
- 25 июня ЦИК повторно отказала Онищенко.
- 17 июля Шестой апелляционный административный суд Киева обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать кандидатом в Верховную Раду депутата-беглеца Александра Онищенко.