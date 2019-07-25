Новини 25 липня: затримання російського танкера та арешт голови Одеської поліції

СБУ затримала російський танкер, що блокував в Керченській протоці українські кораблі, в Одесі заарештували екс-начальника поліції Головіна — новини, які були актуальні 25 липня.



Про танкер



Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер "NEYMA", який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці. Слідство вважає, що всупереч норм міжнародного морського права військовослужбовці прикордонних військ Федеральної служби безпеки РФ незаконно, із застосуванням зброї заблокували рух українських військових кораблів під час проходу Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці за допомогою танкеру "NEYMA".



У Росії кажуть: "З'ясовуємо обставини події для прийняття адекватних заходів. Якщо мова йде про захоплення росіян в заручники, це буде кваліфіковано як грубе порушення міжнародного права і наслідки не змусять себе чекати".



Українське відомство готує клопотання про арешт судна. На танкері проходять слідчі дії. Всіх членів судокоманди допитали. Згодом екіпаж відпустили додому.



Про арешт Головіна



Правоохоронці затримали колишнього начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна за розкрадання в особливо великих розмірах.

Головіну інкримінується причетність до правопорушення за ч. 5 ст. 191 ККУ. Стаття передбачає відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.



Про інші важливі новини



П'ятий президент Петро Порошенко приїхав у Державне бюро розслідувань, де 25 липня мав відбутись його допит. Він заявив, що дав всі необхідні пояснення щодо прозорості угоди купівлі-продажу заводу Кузня на Рибальському.

У спілкуванні з журналістами екс-президент наголосив, що про допит дізнався зі ЗМІ, які посилалися на Telegram колишнього заступника голови АП Януковича Андрія Портнова. Він зазначив, що про подальші допити йому нічого невідомо і порадив звернутися за цією інформацією до Портнова.



Президент Володимир Зеленський у Києві провів зустріч з майбутніми народними депутатами від партії "Слуга народу". На зустрічі, крім Зеленського, були також голова офісу президента Андрій Богдан та перший помічник глави держави Сергій Шефір. Жодних кадрових питань не обговорювали.

"І на кінець Зеленський додав, що ми усі прийшли міняти країну. "Якщо у когось інша мета — можете складати мандат, щоб ми потім вас самі не виганяли", — процитувало джерело президента.



У п'яти виборчих округах у Закарпатській, Черкаській, Луганській, Донецькій та Львівській областях може відбутися повторний перерахунок голосів на позачергових парламентських виборах. Про це заявила Громадянська мережа "ОПОРА".

Вже відкрито одне кримінальне провадження за фактом ухиляння від виконання своїх обов'язків членами комісій, бо останні не хочуть йти в ОВК на перерахунок. А в одній з ОВК члени комісій до всього ще і отруїлись зіпсованим олів'є.