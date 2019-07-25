Новости 25 июля: задержание российского танкера и арест начальника Одесской полиции

СБУ задержала российский танкер, который блокировал в Керченском проливе украинские корабли, в Одессе арестовали экс-начальника полиции Головина — новости, которые были актуальны 25 июля.

О танкере

Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. Следствие считает, что вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск Федеральной службы безопасности РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера "NEYMA".



В Росии говорят: "Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать".



Украинское ведомство готовит ходатайство об аресте судна. На танкере проходят следственные действия. Всех членов судокоманды допросили. В то же время, в СБУ не сообщили сколько членов экипажа находилось на борту танкера. Впоследствии экипаж отпустили домой.

Об аресте Головина

Правоохранители задержали бывшего начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина за хищения в особо крупных размерах.

Головину инкриминируется причастность к преступлению по ч.5 ст.191 УК. Статья предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

О других важных новостях



Пятый президент Петр Порошенко приехал в Государственное бюро расследований, где 25 июля должен состояться его допрос. Он заявил, что дал все необходимые объяснения относительно прозрачности сделки купли-продажи завода Кузница на Рыбачьем.

В общении с журналистами экс-президент отметил, что о допросе узнал из СМИ, которые ссылались на Telegram бывшего заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова.Он отметил, что о дальнейших допросах ему ничего неизвестно и посоветовал обратиться за этой информацией к Портнову.



Президент Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с будущими народными депутатами от партии "Слуга народа". На встрече, кроме Зеленского, были также глава офиса президента Андрей Богдан и первый помощник главы государства Сергей Шефир. Никаких кадровых вопросов не обсуждали.

"И наконец Зеленский добавил, что мы все пришли менять страну." Если у кого другая цель — можете сложить мандат, чтобы мы потом вас же не выгоняли", — процитировал источник президента.



В пяти избирательных округах в Закарпатской, Черкасской, Луганской, Донецкой и Львовской областях может произойти повторный пересчет голосов на внеочередных парламентских выборах. Об этом заявила гражданская сеть "Опора".

Уже открыто одно уголовное производство по факту уклонения от выполнения своих обязанностей членами комиссий, ибо последние не хотят идти в ОИК на перерасчет. А в одной из ОИК члены комиссий ко всему еще и отравились испорченным оливье.