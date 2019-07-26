Новини 26 липня: остаточні результати виборів та обшук в Окружному суді

ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів, НАБУ здійснили обшук в Окружному столичному суді — новини, які були актуальні 26 липня.



Про вибори



Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів – до Верховної Ради потрапляють 5 партій.

За результатами підрахунку голосів, партія "Слуга народу" набрала – 43,16%, "Опозиційна платформа – За життя" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Європейська солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82%.



Про Окружний суд



Детективи Національного антикорупційного бюро разом зі управлінням спецрозслідувань ГПУ здійснили обшук в Окружному адміністративному суді Києва в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК".

Правоохоронці підготували підозри керівництву та 4 суддям Окружного адміністративного суду Києва через можливе втручання у діяльність Кваліфікаційної комісії суддів. За версією слідства, голова Окружного адмінсуду Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС.

Під час брифінгу правоохоронці також продемонстрували записи розмов нібито Павла Вовка із суддями, адвокатами та іншими фігурантами схеми.



Про інші важливі новини



Міський голова Києва Віталій Кличко каже, що разом із братом Володимиром подав позов до суду на телеканал "1+1" через звинувачення в рейдерстві нерухомості.

"Брехня, маніпуляції, відверто сфабрикована інформація. Я і мій брат подали позов до суду на канал 1+1, який поливає нас брудом. Мені байдуже на різних "претендентів" на посаду голови КМДА і їх амбіції, але очорняти мою репутацію я не дозволю. Буду захищатися законними методами" – заявив Кличко.



В аеропорту "Бориспіль" затримано ймовірну учасницю злочинної організації з розкрадання природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування", яка переховувалася від слідства та була оголошена у розшук з серпня 2016 року". За даними джерела "Української правди", це Інесса Кадирова – матір Олександра Онищенка, якого правоохоронці підозрюють в організації злочинної схеми.



Пропрезидентська партія має три кандидатури на посаду глави фракції "Слуги народу" – Олександра Корнієнка, Руслана Стефанчука та Давида Арахамію. У свою чергу, керівник партії Дмитро Разумков є головним кандидатом на посаду спікера ВР.



Новообрані народні депутати від партії "Слуга народу" наступний тиждень проведуть у Трускавці, на навчальних курсах для майбутніх парламентаріїв. Їм читатимуть лекції професори Київської школи економіки та визнані на ринку праці фахівці.