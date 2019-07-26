Новости 26 июля: окончательные результаты выборов и обыск в Окружном суде

ЦИК обработала 100% электронных протоколов, НАБУ провели обыск в Окружном столичном суде - новости, которые были актуальны 26 июля.

О выборах

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов голосования – в Верховную Раду попадают 5 партий.

По результатам подсчета голосов, партия "Слуга народа" набрала – 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%.

Об Окружном суде



Детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с управлением спецрасследований ГПУ обыскали Окружной административный суд Киева. Отмечается, что санкционированные обыски осуществляют "в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК".

Правоохранители подготовили подозрения руководству и 4 судьям Окружного административного суда Киева из-за возможного вмешательства в деятельность Квалификационной комиссии судей.По версии следствия, глава Окружного админсуда Павел Вовк хотел избежать квалификаицного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".



Во время брифинга правоохранители также продемонстрировали записи разговоров якобы Павла Вовка с судьями, адвокатами и другими фигурантами схемы.

О других важных новостях



Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что вместе с братом Владимиром подал иск в суд на телеканал "1+1" из-за обвинений в рейдерстве недвижимости.

"Ложь, манипуляции, откровенно сфабрикованная информация. Я и мой брат подали иск в суд на канал 1+1, который поливает нас грязью.Мне все равно на разных "претендентов" на должность главы КГГА и их амбиции, но очернять мою репутацию я не позволю. Буду защищаться законными методами" – заявил Кличко.

В аэропорту" Борисполь"задержали предполагаемую участницу преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО" Укргазвыдобування", которая скрывалась от следствия и была объявлена в розыск с августа 2016 года"

По данным источника "Украинской правды", это Инесса Кадырова – мать Александра Онищенко, которого правоохранители подозревают в организации преступной схемы.



В пропрезидентской партии рассматривают три кандидатуры на должность главы фракции "Слуга народа"– Александра Корниенко, Руслана Стефанчук и Давида Арахамию. В свою очередь, руководитель партии Дмитрий Разумков является главным кандидатом на должность спикера ВР.

Новоизбранные народные депутаты от партии "Слуга народа" следующую неделю проведут в Трускавце, на обучающих курсах для будущих парламентариев. Им будут читать лекции профессора Киевской школы экономики и признанные на рынке труда специалисты.