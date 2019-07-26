Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 26 июля: окончательные результаты выборов и обыск в Окружном суде

Пятница, 26 июля 2019, 20:16

ЦИК обработала 100% электронных протоколов, НАБУ провели обыск в Окружном столичном суде - новости, которые были актуальны 26 июля.

О выборах

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов голосования – в Верховную Раду попадают 5 партий.

По результатам подсчета голосов, партия "Слуга народа" набрала – 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" –  13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%.

Об Окружном суде

Детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с управлением спецрасследований ГПУ обыскали Окружной административный суд Киева. Отмечается, что санкционированные обыски осуществляют "в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК".
Правоохранители подготовили подозрения руководству и 4 судьям Окружного административного суда Киева из-за возможного вмешательства в деятельность Квалификационной комиссии судей.По версии следствия, глава Окружного админсуда Павел Вовк хотел избежать квалификаицного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".

Во время брифинга правоохранители также продемонстрировали записи разговоров якобы Павла Вовка с судьями, адвокатами и другими фигурантами схемы.

О других важных новостях

Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что вместе с братом Владимиром подал иск в суд на телеканал "1+1" из-за обвинений в рейдерстве недвижимости.
"Ложь, манипуляции, откровенно сфабрикованная информация. Я и мой брат подали иск в суд на канал 1+1, который поливает нас грязью.Мне все равно на разных "претендентов" на должность главы КГГА и их амбиции, но очернять мою репутацию я не позволю. Буду защищаться законными методами" – заявил Кличко.

В аэропорту" Борисполь"задержали предполагаемую участницу преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО" Укргазвыдобування", которая скрывалась от следствия и была объявлена в розыск с августа 2016 года"
По данным источника "Украинской правды", это Инесса Кадырова  – мать Александра Онищенко, которого правоохранители подозревают в организации преступной схемы.

В пропрезидентской партии рассматривают три кандидатуры на должность главы фракции "Слуга народа"– Александра Корниенко, Руслана Стефанчук и Давида Арахамию. В свою очередь, руководитель партии Дмитрий Разумков является главным кандидатом на должность спикера ВР.

Новоизбранные народные депутаты от партии "Слуга народа" следующую неделю проведут в Трускавце, на обучающих курсах для будущих парламентариев. Им будут читать лекции профессора Киевской школы экономики и признанные на рынке труда специалисты.

Темы: виборысудобыскиНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
виборы
Путин хочет получить рекордные 80% поддержки на выборах - СМИ
Трамп обещает бороться за пост президента США, даже если его посадят
Партия Сунака может пойти на выборы весной, чтобы избежать поражения – СМИ
Последние новости
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
Все новости...
Реклама: