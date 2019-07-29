Справа Найєма: засідання не відбулося – хтось зіпсував диск із відеодоказами
Джерело: брат постраждалого, юрист Масі Найєм у Facebook
На судовому засіданні Шевченківського райсуду Києва у справі про напад на нардепа Мустафу Найєма не змогли програти записи інциденту: відеодокази виявилися пошкодженими.
Пряма мова: Відеодиск виявився зіпсованим – на ньому наявний прокол, можливо від підшивання до справи.
Незрозуміло – псування доказів було умисним чи випадковим, і чи відкриються файли на пошкодженому диску. Але ми вживемо заходів, щоб винний в пошкодженні диску був знайдений та покараний.
Деталі: На відео був записаний інцидент, де Мустафа Найєм "гнався за нападниками до вулиці Скоропадського, де його повалили на землю та били ногами".
Крім того, на засіданні мали переглядати записи загальноміської системи відеоспостереження "Безпечне місто".
Відеозаписи не відкрилися через програмне забезпечення суду, яке не підтримує формат, у якому були збережені файли.
Судове засідання перенесли на 14 серпня.
У справі за ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство) фігурують учасники побиття Найєма Саітов Ахмед, Саітов Магомет-Саліх і Темербулатов Умалт.
Що передувало: 15 серпня 2018 року Шевченківський райсуд ухвалив узяти під варту утікача Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного в причетності до побиття нардепа.
Також у серпні суд відмовив іншому фігуранту справи Ахмеду Саітову у дозволі залишити закордонний паспорт на руках.
Історія питання:
- 30 квітня на дорозі біля Бессарабського ринку у Києві Найєм вступив у перепалку з одним із водіїв, за що йому зламали щелепу.
- Трьох чоловіків правоохоронці затримали по "гарячих слідах", ще один втік і полетів до Баку за 2 години після сутички.
- Трьом затриманим інкримінують ст. 296, "хуліганство", а тому, кому вдалося втекти, – заочно ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" ККУ.
- 5 травня глава МВС Арсен Аваков заявив, що Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного у побитті Мустафи Найєма, затримали в Азербайджані, розпочато екстрадиційні процедури.
- 8 травня речник генпрокурора повідомила, що суд в Азербайджані відпустив Магомеда-Аміна Саітова під особисте зобов’язання.
- ГПУ направила до Азербайджану запит на екстрадицію Магомеда-Аміна Саітова, але там відмовили Україні.
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