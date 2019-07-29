Справа Найєма: засідання не відбулося – хтось зіпсував диск із відеодоказами 

Джерело: брат постраждалого, юрист Масі Найєм у Facebook

На судовому засіданні Шевченківського райсуду Києва у справі про напад на нардепа Мустафу Найєма не змогли програти записи інциденту: відеодокази виявилися пошкодженими.

Пряма мова: Відеодиск виявився зіпсованим – на ньому наявний прокол, можливо від підшивання до справи.

Незрозуміло – псування доказів було умисним чи випадковим, і чи відкриються файли на пошкодженому диску. Але ми вживемо заходів, щоб винний в пошкодженні диску був знайдений та покараний.

Деталі: На відео був записаний інцидент, де Мустафа Найєм "гнався за нападниками до вулиці Скоропадського, де його повалили на землю та били ногами".

Крім того, на засіданні мали переглядати записи загальноміської системи відеоспостереження "Безпечне місто".

Відеозаписи не відкрилися через програмне забезпечення суду, яке не підтримує формат, у якому були збережені файли.

Судове засідання перенесли на 14 серпня.

У справі за ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство) фігурують учасники побиття Найєма Саітов Ахмед, Саітов Магомет-Саліх і Темербулатов Умалт.

Що передувало: 15 серпня 2018 року Шевченківський райсуд ухвалив узяти під варту утікача Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного в причетності до побиття нардепа.

Також у серпні суд відмовив іншому фігуранту справи Ахмеду Саітову у дозволі залишити закордонний паспорт на руках.

Історія питання:

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